Δήμος Ιθάκης: Η νησίδα Άτοκος θα είναι και πάλι προσβάσιμη για το κοινό

Ανακοίνωση Δήμου Ιθάκης για την επαναπρόσβαση στη νησίδα Άτοκος.

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε ότι, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών και εποικοδομητικού διαλόγου, η νησίδα Άτοκος θα είναι και πάλι προσβάσιμη για το κοινό. Η άρση της προηγούμενης απόφασης σηματοδοτεί μια θετική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία, τους επισκέπτες και την ευρύτερη περιοχή μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ιθάκης.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό κο Βασίλη Κικίλια για την κατανόηση και την ανταπόκριση στο δίκαιο αίτημα του Δήμου Ιθάκης, καθώς και τον ιδιοκτήτη της νησίδας κο Παναγιώτη Τσάκο για τη συνεργασία και τη διάθεση εξεύρεσης λύσης προς όφελος όλων. Η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ προστασίας του περιβάλλοντος, σεβασμού της ιδιοκτησίας και ελεύθερης πρόσβασης στις φυσικές ομορφιές του τόπου μας αποτελεί κοινό μας στόχο. Ο Δήμος Ιθάκης θα συνεχίσει να εργάζεται με υπευθυνότητα προς αυτή την κατεύθυνση», καταλήγει η ανακοίνωση.