3η Σεπτέμβρη με δημογραφικό

Ο φετινός εορτασμός της επετείου ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ θα είναι εστιασμένος στο δημογραφικό.

Την 3η Σεπτέμβρη προετοιμάζεται μεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο που θα καταλήξει σε συναυλία.

Η βουλευτής Κατερίνα Καζάνη, η τομεάρχης Εφη Μπέκου και ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος της διοργάνωσης, υπό την εποπτεία της υπεύθυνης πολιτικού σχεδιασμού Αννας Διαμαντοπούλου.

Στη συζήτηση που θα γίνει θα συμμετάσχουν, πέρα από τα κομματικά στελέχη, επιστήμονες και τεχνοκράτες, ενώ η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη θα είναι πολιτική-ιδεολογική, ενώ θα συνδέει την αντιμετώπιση του δημογραφικού με τη βιωσιμότητα του κοινωνικού κράτους και της ανάπτυξης.

