Η νέα μονογραφία του πρώην ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλου για την τεχνητή νοημοσύνη και τη δικαιοσύνη

Αστείρευτος και ακαταπόνητος ως ενεργός ερευνητής ο πρώην ΠτΔ…

Είναι έτοιμη προς δημοσίευση, μάλλον γύρω στις 15 Σεπτεμβρίου, μια νέα μονογραφία του πρώην ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλου για τα όρια της χρήσης των μέσων της τεχνητής νοημοσύνης κατά την απονομή της δικαιοσύνης. Η μονογραφία αυτή ξεκίνησε από μια ανακοίνωσή του σε συνέδριο της Ακαδημίας Αθηνών, στις 7 Απριλίου 2025, και στη συνέχεια συμπληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό με πρόσθετα στοιχεία.

Ο διεθνής αντίκτυπος της μελέτης αυτής, διότι μεταφράσθηκε και στα αγγλικά, οδήγησε τον γνωστό εκδοτικό οίκο «Ευρασία» να την εκδώσει σε χωριστούς τόμους, ελληνικά και αγγλικά. Μάλιστα η αγγλική έκδοση θα διακινηθεί στο αναγνωστικό κοινό από την Amazon.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Προκόπης Παυλόπουλος ξεκινάει από τις θέσεις του Αριστοτέλη για το δίκαιο και τη δικαιοσύνη για να φανεί η επικαιρότητά τους και ότι έτσι παραμένουν πάντα χρήσιμες ακόμη και για να περιγράψουν τα όρια της επιτρεπτής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στις διάφορες δίκες.

Ας σημειωθεί ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σκέψεις του Προκόπη Παυλόπουλου για τα όρια τα οποία θέτει το Σύνταγμα προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση των μέσων της Τεχνητής Νοημοσύνης κατά την εξέλιξη μιας δίκης. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία για την προστασία του πολίτη απέναντι στην αυθαιρεσία του κράτους.

Αστείρευτος και ακαταπόνητος ως ενεργός ερευνητής ο πρώην ΠτΔ…

Τ.Τε.