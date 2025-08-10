Τώρα τα τρολ τι λένε;

Είναι και ο Μητσοτάκης με τη... Χαμάς;

Μπροστά στην αυξανόμενη πίεση από τις κινητοποιήσεις και την κοινή γνώμη που φρίττει μπροστά στην αδιαφορία της Αθήνας για τη γενοκτονία στη Γάζα δυο ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους τροφίμων στη Γάζα!

Μέχρι τώρα, ειδικά για «γαλάζια» και ακροδεξιά τρολ, αλλά και φιλοκυβερνητικά μεγάλα μέσα, όποιος πρότεινε έστω την αποστολή βοήθειας στη Γάζα, ήταν με τη... Χαμάς!

Έχει ενδιαφέρον όμως τι λένε τώρα τα τρολ. Ο Μητσοτάκης που έστειλε- ο Θεός να την κάνει- βοήθεια είναι συνοδοιπόρος της Χαμάς;

Τα μεγάλα φιλοκυβερνητικά μέσα δεν είχαν πρόβλημα: Έπαιξαν την είδηση και αμέσως μετά την υποβίβασαν!

Εκτέθηκαν με τα... πουτινάκια μια φορά, τώρα εκτίθενται και με το παλαιστινιακό.

Ο βρεγμένος, άλλωστε, τη βροχή δεν τη φοβάται!

Β.Σκ.