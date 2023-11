Έκανε θραύση..

Έτρεχαν μαθαίνουμε οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου "Γεώργιος Γεννηματάς" για να βγάλουν μία φωτογραφία με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανο Κασσελάκη ο οποίος πραγματοποίησε χθες επίσκεψη στο νοσοκομείο. Εργαζόμενοι, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό και γιατροί του επεφύλαξαν θερμή υποδοχή αφού έσπευσαν να τον χαιρετήσουν και να βγάλουν μία σελφι μαζί του. Μάλιστα πολλοί εργαζόμενοι έπαιρναν τηλέφωνο συναδέλφους τους που έλειπαν ή θα πήγαιναν αργότερα λόγω βαρδιών και τους έλεγαν "έλα γρηγορα ήρθε ο Κασσελάκης".

Ιδιαίτερη οικειότητα είχε και με την κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ η οποία μαθαίνουμε ότι με χιούμορ του είπε να φύγει σιγά σιγά " Τι κατάσταση είναι αυτή θα χάσω τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας" και ο κ. Κασσελάκης της απάντησε "τις έχει ήδη χάσει (σσ τις ψήφους) και σε καλωσορίζω στο ΣΥΡΙΖΑ"!

Πάντως η κυρία Παγώνη ήταν ιδιαίτερα χαμογελαστή...

Στις 27 Νοεμβρίου κληρώνει για την Αττική Οδό

Στις 7 Νοεμβρίου, όπως μαθαίνω, θα συνεδριάσει η Ολομέλεια των Συμβούλων της ΕΑΔΗΣΥ για να εξετάσει την προσφυγή των Vinci-Mυτιληναίου κατά της ΓΕΚ Τέρνα για παραχώρηση της Αττικής Οδού. Ποια θα είναι η απόφαση δεν γνωρίζει το μόνο που ξέρω είναι ότι η απόφαση θα εκδοθεί 27 Νοεμβρίου.

Οι αιτιάσεις της προσφυγής, αφορούν την τεκμηρίωση εξεύρεσης πόρων για την οικονομική προσφορά της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία και πλειοδότησε στον διαγωνισμό για την Αττική Οδό. Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής με προσφορά 3,27 δισ. ευρώ, με το σχήμα Vinci - Mytilineos να ακολουθεί με προσφορά 3,106 δισ. ευρώ.

Τα τερματικά της Viva και τα 700.000 ευρώ

Το διοικητικό συμβούλιο της VIVA PAYMENTS ενέκρινε την ενδοομιλική σύμβαση μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων που θα συναφθεί με την αδελφή εταιρεία Viva Wallet com Limited κατόπιν αδειδότησης της τελευταίας από το FCA ως Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος. Πηγή μου μου λέει πως αποφασίσθηκε η προσθήκη ρήτρας για την πώληση και αγορά αποθέματος τερματικών POS έναντι τιμήματος 700.000 ευρώ περίπου από την VIVA PAYMENTS στην Viva Wallet com Ltd, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή των ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληρωμών της στους πελάτες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Παγκρήτια και τα 300.000 ευρώ

Πριν από λίγες ημέρες το διοικητικό συμβούλιο της Παγκρήτιας Τράπεζας αποφάσισε την παροχή άδειας κατάρτισης σύμβασης με το συνδεδεμένο μέρος αυτής, λόγω της ιδιότητας του μέλους και Προέδρου του Διοικητικού της Συμβουλίου, κ. Στυλιανό Πιρπινιά.

Με τη σύμβαση, αναλαμβάνεται από την Τράπεζα η υποχρέωση καταβολής στον κ. Στέλιο Πιρπινιά του ποσού που τυχόν υποχρεωθεί αυτός, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, να καταβάλει σε πρώην εργοδότη του, στην περίπτωση που τυχόν εγερθεί από αυτόν μελλοντικά σχετική σε βάρος του αξίωση για αθέτηση συμβατικής του υποχρέωσης, λόγω της εκλογής του στη θέση του μέλους και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκρήτιας Τράπεζας.

Η αναλαμβανόμενη από την Παγκρήτια Τράπεζα υποχρέωση συνίσταται στην καταβολή ποσού κεφαλαίου 300.000 ευρώ πλέον δικαστικών εξόδων και αμοιβών δικηγόρων μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της εν λόγω υπόθεσης.

Τα "καρφιά" Μητσοτάκη στην Βουλή

Τα "καρφιά" στην χθεσινή δευτερολογία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή δεν είχαν να μόνο πολιτικό, αλλά και... διαδικαστικό περιεχόμενο. Καταλόγισε στον κ. Ανδρουλάκη ότι από τα 30 λεπτά της πρωτολογίας του μόλις τρία λεπτά αφορούσαν το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την επιλογή του διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου, ενώ στον κ. Φάμελλο ότι μίλησε μόλις τέσσερα λεπτά για το νομοσχέδιο.

Ο κ. Μητσοτάκης θεώρησε όμως ότι υπήρξαν και "ειρωνικές μομφές" όσον αφορά την συχνότητα της παρουσίας του στο Κοινοβούλιο και έσπευσε να... σηκώσει το γάντι απέναντι σε ισχυρισμούς ότι δεν έχει πάει στην Βουλή για να απαντήσει.

"Για να δούμε λίγο, λοιπόν, τι έχει γίνει αυτές τις 120 ημέρες. Πόσες επίκαιρες ερωτήσεις έχετε καταθέσει στον Πρωθυπουργό, κ. Φάμελλε; Μηδέν", σχολίασε απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθως στράφηκε στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ: "Πόσες έχετε καταθέσει κ. Ανδρουλάκη; Μία. Δεν είναι ότι έχετε καταθέσει δέκα ερωτήσεις ας πούμε και εγκαλείτε εμένα γιατί δεν έρχομαι να σας απαντήσω".