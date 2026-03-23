«Ξινίλα» βγάζει πλέον η Κίμπερλι, από το ζενίθ στο ναδίρ οι σχέσεις της με συγκεκριμένο υπουργό.

Στο στάδιο της δοκιμασίας βρίσκονται το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Αθήνα όπως αναφέρουν στα «Παιχνίδια Εξουσίας» πολύ καλά πληροφορημένες πηγές για το συγκεκριμένο θέμα.

Αφορμή δεν είναι μόνο η τοποθέτηση του πρωθυπουργού με την οποία αντιτάχθηκε στην αποστολή στρατιωτικής δύναμης στα στενά του Ορμούζ όπως ζήτησε ο Τραμπ, ούτε μόνο η απροθυμία της Αθήνας να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη αποστολή των «προθύμων» ευρωπαϊκών χωρών.

Η άρνηση του πρωθυπουργού είναι το αποτέλεσμα των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί μεταξύ των δυο χωρών, όπως άλλωστε μπορεί να διαπιστώσει ένας καλός παρατηρητής.

Μετά δυσκολίας άλλωστε κρύβεται η «ξινίλα» που βγάζει τις τελευταίες εβδομάδες προς την κυβέρνηση η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία έχει περιορίσει στο ελάχιστο τις εμφανίσεις της από εκεί που καθημερινά περιδιάβαινε τις πόρτες των υπουργείων και είχε μαζί με τα μέλη της κυβέρνησης καθημερινές κοινωνικές εκδηλώσεις.

Οι πληροφορίες μάλιστα επιμένουν πως με συγκεκριμένο υπουργό που χειρίζεται θέματα κοινού ενδιαφέροντος οι σχέσεις τους από το καλύτερο σημείο που ήταν περνούν κρίση.

Νεότερα όταν συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες...