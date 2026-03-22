Όλα όσα συμβαίνουν σε ένα κόμμα που συγκροτήθηκε με πολλές ελπίδες.

Ραγδαίες οι εξελίξεις στο κόμμα της Νέας Αριστεράς, που δημιουργήθηκε την 1η Μαρτίου του 2024 από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασσελάκη και αφού προηγουμένως είχε συγκροτηθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΧΑΡΙΤΣΗ: Πιθανόν και την Τρίτη ο Αλέξης Χαρίτσης παραιτείται από πρόεδρος του κόμματος. Ίσως και να άργησε αφού εδώ και κάποιους μήνες ήταν ...μειοψηφία στο κόμμα του. Η δε αλήθεια είναι πως ήταν το διάστημα αυτό κόσμημα για το Κοινοβούλιο και το κόμμα του, με πολλές πρωτοβουλίες και με καθαρή γραμμή για «εκλογικό μέτωπο» των προοδευτικών δυνάμεων. Ο Αλ. Χαρίτσης μετά την παραίτησή του από την ηγεσία θα παραμείνει βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Ο ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Νέος πρόεδρος της Νέας Αριστεράς μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση αναλαμβάνει -όπως προβλέπει το Καταστατικό- ο γραμματέας του κόμματος, εν προκειμένω ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Στο Συνέδριο που θα ακολουθήσει θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος, με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη να είναι το φαβορί, αν και κάποια άλλα στελέχη θα ήθελαν τον Ευκλείδη Τσακαλώτο.

ΠΟΙΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ; Οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί, το σίγουρο είναι πως δεν θα είναι από την πλευρά του Αλέξη Χαρίτση. (Στην ίδια κατεύθυνση με τον έως τώρα πρόεδρο του κόμματος είναι στελέχη όπως η Έφη Χαρίτση, ο Νάσος Ηλιόπουλος και άλλοι). Μέχρι σήμερα ακούγονται τα ονόματα της Πέτης Πέρκα, της Σίας Αναγνωστοπούλου, αλλά και εδώ επανέρχεται το όνομα του Ευκλείδη Τσακαλώτου. Τις αμέσως επόμενες ημέρες η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει. Να θυμίσουμε πως ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης που θα αναλάβει πρόεδρος του κόμματος δεν είναι βουλευτής και ως εκ τούτου δεν μπορεί να είναι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

ΑΠΟΦΕΥΧΘΗΚΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΧΑΡΙΤΣΗ; Καθόλου. Η ενότητα είναι προσωρινή, προφανώς για να μην διαλυθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα, αλλά και προκειμένου οι δυο πλευρές να κερδίσουν χρόνο. Η μία πλευρά κερδίζει χρόνο έως την ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και η άλλη προκειμένου να διαμορφώσει μια στρατηγική για το πώς θα προχωρήσει. Είναι θέμα μηνών να διασπαστεί τόσο η Νέα Αριστερά όσο και η Κοινοβουλευτική της Ομάδα.

Η κρίση στη νέα Αριστερά, όπως και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι δυστοκίες στο ΠΑΣΟΚ, είναι προανάκρουσμα των μεγάλων διεργασιών στο πολιτικό σύστημα, διεργασίες που ξεκινούν από το χώρο της κεντροαριστεράς έως το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς και που μελλοντικά θα επεκταθούν και στους υπόλοιπους χώρους.