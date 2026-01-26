Τι θα συζητήσει με τον Νίκο Δένδια -Στο λιμάνι του Πειραιά την 25η Μαρτίου η φρεγάτα «Κίμων».

Την Αθήνα επισκέπτεται την προσεχή Πέμπτη η Γάλλίδα υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρίν, καθώς βούληση Αθήνας και Παρισιού είναι μέσα στο νέο τοπίο που δημιουργείται να αναβαθμιστεί η στρατιωτική συνεργασία των δυο χωρών.

Οι δυο χώρες έχουν εκφράσει στο παρασκήνιο τη βούλησή τους για να υπογραφεί μια νέα στρατιωτική συνεργασία σε αναβαθμισμένο μάλιστα επίπεδο, με επαναδιαπραγμάτευση την αντίστοιχη συμφωνία του 2021 που είχε ως βάση την αγορά των τριών φρεγατών από την Ελλάδα.

Ο Νίκος Δένδιας που θα συναντηθεί με τον ομόλογό του θα επιδιώξει να αναβαθμιστεί η ρήτρα συνδρομής που προβλέπει πως το ένα κράτος θα δεχθεί βοήθεια με στρατιωτικές δυνάμεις από το δεύτερο αν δεχθεί επίθεση από τρίτη χώρα στο έδαφός του.

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες στο επίκεντρο της νέας συμφωνίας ενδέχεται να είναι ο χερσαίος χώρος, εν αντιθέσει με τη Συμφωνία του 2015 που ήταν η αεροπορία με τα Rafale και το ναυτικό με τις φρεγάτες.

Η φρεγάτα «Κίμων», πάντως, εντάχθηκε ήδη κανονικά στο Πολεμικό Ναυτικό.

Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες της στήλης στην επέτειο της 25ης Μαρτίου η φρεγάτα «Κίμων» θα καταπλεύσει στο λιμάνι του Πειραιά με το σχετικό πρόγραμμα να διαμορφώνεται ήδη.