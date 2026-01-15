Η απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού για ίδρυση κόμματος και οι εξελίξεις στο Σύλλογο των Τεμπών δημιουργούν ένα δύσκολο τοπίο ενόψει της 28ης Φεβρουαρίου.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στη χώρα ένα από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια της μεταπολίτευσης με θέμα την απόδοση δικαιοσύνης για την τραγωδία στα Τέμπη δυο χρόνια πριν. Συλλαλητήριο που οδήγησε σε μεγάλη κρίση την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό σε ανασχηματισμό, ενώ παράλληλα εκτόξευσε ακόμα περισσότερο τη δημοτικότητα της Μαρίας Καρυστιανού.

Η φετινή χρονιά σε τίποτε δεν θυμίζει το πέρυσι, πλην ίσως ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ανακάμπτει.

Η Μαρία Καρυστιανού επέλεξε να αναγγείλει την ίδρυση κόμματος την ίδια στιγμή που ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών μετά το αίτημα του ΔΣ να παραιτηθεί, την αρχική άρνησή της να το πράξει και εν συνεχεία την απόφαση του ΔΣ να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση την αποπομπή της.

Ποιος λοιπόν θα οργανώσει φέτος τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη; Τα ερωτήματα πολλά:

-Η Καρυστιανού που τα προηγούμενα χρόνια ήταν το πρόσωπο που ξεσήκωνε και συγκινούσε τα πλήθη αντιμετωπίζεται ως αρχηγός κόμματος και θα μπορεί να μιλήσει στο συλλαλητήριο μόνο με την «ιδιότητα» του γονέα που έχασε το παιδί του στην τραγωδία. Θα υπάρξει νέο πρόσωπο που θα συγκινήσει και θα ξεσηκώσει τα πλήθη για το πάνδημο αίτημα απόδοσης ευθυνών σε όλους τους αρμόδιους και όχι μόνο στον μοιραίο σταθμάρχη;

-Το αίτημα για δικαιοσύνη χωρίς το έως τώρα πρόσωπο-σύμβολο να πρωταγωνιστεί στο συλλαλητήριο θα έχει την ίδια απήχηση;

-Θα μαζευτεί πολύς κόσμος στις πλατείες ή η ίδρυση κόμματος από τη «μάνα των Τεμπών» και ο εμφύλιος στον Σύλλογο Συγγενών θα αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα;

-Θα γίνει μόνο μια συγκέντρωση ή θα δούμε το φαινόμενο της διάσπασης του Συλλόγου να εκφράζεται και στη διοργάνωση των φετινών διαδηλώσεων για την τραγωδία των Τεμπών;

Οι απαντήσεις που θα δοθούν θα είναι κρίσιμες για το πώς θα συνεχιστεί το «κίνημα των Τεμπών» να επηρεάζει τις εξελίξεις στη χώρα. Αλλά και για τις προοπτικές του κόμματος που θα ιδρύσει η Μαρία Καρυστιανού.