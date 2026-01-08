Πώς γίνεται και οι κινήσεις της ηγεσίας της δικαιοσύνης συμπίπτουν πάντοτε με τους σχεδιασμούς του Μαξίμου;

Θυμάστε τον Τσαγανέα στην ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο»; Όταν έλεγε στον Παπαμιχαήλ πως «οι απόψεις του συμπίπτουν με τις απόψεις του Παπασταύρου, του Θεμιστοκλέους βεβαίως- βεβαίως και συνεπώς είναι και απόψεις του Κολεγίου»; Ή κάπως έτσι τέλος πάντων;

Ε, αυτό θυμηθήκαμε με όσα παράξενα (για να μην πούμε θλιβερά) συμβαίνουν σαράντα μέρες στο θέμα των αγροτών!

Για παράδειγμα πόσο πολύ συμπίπτουν οι ενέργειες της ηγεσίας της δικαιοσύνης με τον κάθε φορά προγραμματισμό της κυβέρνησης!

- Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποδεχθεί την κατάληψη των εθνικών οδών από τους αγρότες, κάτι που η ηγεσία της δικαιοσύνης «σεβάστηκε» και δεν ζήτησε εφαρμογή των νόμων!

- Η κυβέρνηση προ ολίγων ημερών αποφάσισε να ασκήσει πίεση στους αγρότες προκειμένου να διευκολυνθούν «γαλάζιοι» αγροτοσυνδικαλιστές να αποχωρήσουν από τα μπλόκα. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας έχει στείλει εγκύκλιο από τις 9 Δεκεμβρίου επισημαίνοντας ότι θα υπάρχουν συνέπειες με βάση το νέο ΚΟΚ ο οποίος για παρακώλυση συγκοινωνιών προβλέπει αυτόφωρη διαδικασία και ποινή έως ένα έτος με αναστολή! Γιατί από τότε δεν εφαρμόστηκε και επανέρχεται σήμερα ως απειλή, σήμερα που η κυβέρνηση επιχειρεί να επιστρατεύσει τη βία κατά των αγροτών;

Ας δούμε τι επιδιώκει η κυβέρνηση «χρησιμοποιώντας» προφανώς την ηγεσία της δικαιοσύνης:

- Πρώτο και κυριότερο να ανοίξει το δρόμο για χρησιμοποίηση αστυνομικής βίας στα μπλόκα! Αφού το… ζητούν οι εισαγγελείς τι να κάνει η κυβέρνηση; Η ΕΛΑΣ διαθέτει τη «νομιμοποίηση» που χρειάζεται!

- Δεύτερο να εκφοβίσει μέρος των αγροτών αφού η δικαιοσύνη είναι εκτός από καταφύγιο των αδικημένων και… φόβητρο για εκείνους που διεκδικούν τα δικαιώματά τους!

Αν πάντως συμβούν τα παραπάνω, αν αγρότες από τα μπλόκα σύρονται στο αυτόφωρο, τότε επιστρέφουμε σε άλλες εποχές, σε καιρούς χαλεπούς για τη δημοκρατία, που κανείς εχέφρων πολίτης δεν θα θέλει να θυμάται!