Ο Δούκας βάζει τον πήχη στον Ανδρουλάκη - Ένα βήμα πιο... μπροστά από την Άννα!

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναρωτήθηκαν τη Δευτέρα (ΕΔΩ) «Πώς ο στόχος του ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ»!

Αμ΄ έπος αμ έργον!

Ο Χάρης Δούκας με δηλώσεις του το μεσημέρι της ίδιας ημέρας έθεσε τον πήχη για τον Νίκο Ανδρουλάκη!

«Ο στόχος πρέπει να είναι η πρώτη θέση. Δεν ενδιαφέρει καθόλου την κοινωνία ποιος θα είναι δεύτερος», δήλωσε χαρακτηριστικά στην τηλεόραση του «Σκάι», σημειώνοντας ταυτόχρονα με νόημα: «Όποιος δεν το πιστεύει, νομίζω πρέπει να κάνει άλλη δουλειά. Γιατί ο κόσμος θέλει αλλαγή».

Το τελευταίο μάλιστα λαμβάνεται ως μια ευθεία αιχμή κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Πέραν δηλαδή ότι δεν του δίνει διέξοδο τροποποίησης του έως τώρα διακηρυγμένου στόχου «Το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα έστω και με μια ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία», διαμηνύει πως «όποιος δεν το πιστεύει, νομίζω ότι πρέπει να κάνει άλλη δουλειά».

Το οποίο μεθερμηνευόμενο σημαίνει πως αν αλλάξει ο στόχος στην πορεία προς τις εκλογές ο αρχηγός «πρέπει να κάνει άλλη δουλειά». Εμμέσως πλην σαφώς δηλαδή βάζει για πρώτη φορά στο τραπέζι ακόμα και αλλαγή ηγεσίας πριν τις κάλπες. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Δήμαρχος Αθηναίων, ασφαλώς όμως αν προσέξει κάποιος τι λέει, είναι ένα βήμα μπροστά από την Άννα Διαμαντοπούλου. Η πρώην Επίτροπος βλέπετε δήλωσε το αυτονόητο πως αν το αποτέλεσμα των εκλογών δεν είναι το επιθυμητό «προφανώς και θα τεθεί θέμα προέδρου» στο ΠΑΣΟΚ. Ο Χ. Δούκας αφήνει ανοιχτή ...χαραμάδα και για αλλαγή προέδρου πριν τις κάλπες αν το ΠΑΣΟΚ δείξει ότι δεν μπορεί να κερδίσει την πρώτη θέση στις εκλογές.

Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν για την ηγεσία της Χαριλάου, ιδίως αν ανακοινωθούν τα νέα κόμματα...