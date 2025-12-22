Ο κίνδυνος εγκλωβισμού στην τελική προεκλογική περίοδο- Τα νέα δεδομένα με κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού και γιατί το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να δώσει μάχη για τη ...δεύτερη θέση!

Μπορεί να πάει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές με στόχο να είναι πρώτο κόμμα;

Το ερώτημα δεν είναι ρητορικό καθώς από τότε που τέθηκε, ένα χρόνο πριν μετά την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς -και με δεδομένη την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, εν συνεχεία τις δυο διασπάσεις της Κουμουνδούρου με τη Νέα Αριστερά και το κόμμα Κασσελάκη και την ανάδειξη (δια αυτού του λόγου και όχι μέσω της λαϊκής ψήφου) του ΠΑΣΟΚ σε αξιωματική αντιπολίτευση, ο στόχος ήταν απολύτως σωστός. Άλλωστε, αν δεν θέσει στόχο η αξιωματική αντιπολίτευση να αναδειχθεί πρώτη δύναμη στις επόμενες εκλογές, ποιος θα το θέσει; Επιπλέον, ο στόχος της πρώτης θέσης, σε συνδυασμό με τη στρατηγική της «αυτόνομης πορείας», δημιουργούσε μια «υγειονομική ζώνη» γύρω από το αίτημα της υπόλοιπης κεντροαριστεράς αλλά και ηγετικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ για «συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων» και για «Λαϊκό Μέτωπο», κάτι που δεν μπορούσε να το δεχθεί η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη γιατί δεν ήθελε να διαχυθεί η εξουσία της. Και να ήθελε όμως δεν θα το διακινδύνευε γιατί ισχυρές δυνάμεις στο εσωτερικό του κόμματος, με πρώτη την Άννα Διαμαντοπούλου, όχι απλώς θα είχαν αντιρρήσεις αλλά σε μια τέτοια περίπτωση θα αποχωρούσαν από το ΠΑΣΟΚ!

Τώρα όμως η κατάσταση έχει αλλάξει: Πρώτον, ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται όπως όλα δείχνουν με νέο κόμμα, ενώ και η Μαρία Καρυστιανού αναμένεται να είναι επικεφαλής φορέα που θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών, τη στιγμή που η Ζωή Κωνσταντοπούλου δείχνει ότι εδραιώνεται στην κοινοβουλευτική ζωή. Το δε ΠΑΣΟΚ δεν κατορθώνει έως τώρα να δείξει πως μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη θέση από το κυβερνών κόμμα καθώς η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία είναι ...νταμπλ σκορ, ενώ ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης δείχνει να πάσχει στην «πρωθυπουργική εικόνα» και το ΠΑΣΟΚ σε αρκετά ποιοτικά στοιχεία. Η δε επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα προϊδεάζει πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα διεκδικήσει στις κάλπες την πρώτη θέση, αλλά θα αγωνιστεί για τη ...δεύτερη!

Η Χαριλάου Τρικούπη μοιάζει πλέον εγκλωβισμένη με το στόχο της: Πώς για παράδειγμα θα ισχυρίζεται στην τελική προεκλογική περίοδο ότι στόχος του είναι η πρώτη θέση αν δεν είναι σε μικρή απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία; Και πολύ περισσότερο αν στο ντιμπέιτ των αρχηγών εμφανίζεται να διεκδικεί απλώς τη δεύτερη θέση; Πώς θα απαντά ο πρόεδρος του κόμματος στα δημοσιεύματα που θα υπάρχουν και που θα θέτουν το ερώτημα αν θα τεθεί θέμα ηγεσίας την επόμενη μέρα στη Χαριλάου Τρικούπη; Ήδη η Άννα

Διαμαντοπούλου που στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν δίστασε προ ημερών να δηλώσει δημοσίως πως αν το ΠΑΣΟΚ δεν βγει πρώτο θέμα είναι φυσικό να τεθεί θέμα ηγεσίας. Ταυτόχρονα κανένα κορυφαίο στέλεχος δεν πρόκειται να δεχθεί να αλλάξει ο στόχος για «ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα στις εκλογές», θέτοντας τον πήχη και εγκλωβίζοντας την ηγεσία του κόμματος.

Έχει δυνατότητες ο Νίκος Ανδρουλάκης να ανατρέψει την κατάσταση; Πολύ δύσκολο έως αδύνατον, αλλά μένει να το δούμε...

(To κείμενο δημοσιεύεται στην εφημερίδα "Απογευματινή" της Δευτέρας)