Η νέα σύσκεψη με στελέχη ενόψει του Συνεδρίου- Την πλατφόρμα της τάσης του παρουσίασε ο Χάρης Δούκας.

Σύσκεψη με 350 περίπου κομματικά στελέχη από σαράντα και πλέον νομούς της χώρας πραγματοποίησε χθες ο Χάρης Δούκας.

Στόχος η προετοιμασία ενόψει του Συνεδρίου, με το Δήμαρχο Αθηναίων να παρουσιάζει την πολιτική του πλατφόρμα ενόψει του Συνεδρίου.

Είπε μεταξύ άλλων:

-Οι διαχωριστικές γραμμές πρόοδος-συντήρηση, δημοκρατία -ολιγαρχία, δικαιοσύνη-ανισότητες, δεν αμβλύνονται, ούτε υπό καθίστανται από διορθωτικές παρεμβάσεις.

-Πέρα από την παράθεση προτάσεων και μέτρων, οι πολίτες αναζητούν την κεντρική πρόταση του ΠΑΣΟΚ, την ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της χώρας.

-Θέτουμε ως στρατηγική μας επιλογή την άρνηση κυβερνητικής συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία.

-Από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, ο διάλογος με τα άλλα προοδευτικά κόμματα, ήταν πάντα στρατηγική επιλογή μας. Αυτό δεν αντιστρατεύεται την αυτόνομη πορεία και κάθοδο μας στις εκλογές. Όμως αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση.

-Ζητούμε ένα ανοιχτό, δημοκρατικό, πολιτικό Συνέδριο. Με συμμετοχή όλων στα όργανα, στις περιοδείες, με ελεύθερη παράθεση διαφορετικών απόψεων και ανάδειξη κάθε πρότασης που κατατίθεται. Για μας η διαφορετική άποψη είναι πλούτος και συντίθενται με διάλογο στα θεσμικά εκλεγμένα όργανα.

Αυτά και άλλα ενδιαφέροντα ακούστηκαν από τον δήμαρχο Αθηναίων που δεν το βάζει κάτω, αλλά και από τα στελέχη που συμμετείχαν στη σύσκεψη. Σε κάθε περίπτωση η προσυνεδριακή κινητικότητα στη Χαριλάου Τρικούπη έχει ξεκινήσει κανονικά, έστω και αν ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ο ακριβής χρόνος του Συνεδρίου.

ΥΓ: Όχι, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης δεν συμμετείχε στη σύσκεψη, κινείται πλέον αυτόνομα...