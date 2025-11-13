Επανέρχονται σκοτεινές εποχές όπου οι πολιτικές μάχες κρίνονταν όχι στην κάλπη, αλλά στα δικαστήρια- Τι γράφει το Κ-Report.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από το Κ-Report των Κώστα Καλλίτση που κυκλοφορούν συνδρομητικά σε καθημερινή βάση και με πλούσια ύλη ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για το τι σημαίνει και πού οδηγεί η δίκη για τον Ιμάμογλου. Ρεπορτάζ που εμπεριέχεται στην ειδική έκδοση "Έχετε γράμμα από την Τουρκία" που επιμελούνται οι δημοσιογράφοι Ευάγγελος Αρεταίος και Μαρία Ζαχαράκη, που κάθε Τετάρτη απόγευμα αποστέλλεται δωρεάν στους συνδρομητές του Κ-Report:

Η χθεσινή ημέρα σηματοδότησε ίσως τη σοβαρότερη θεσμική κλιμάκωση εναντίον της τουρκικής αντιπολίτευσης από την εποχή των διώξεων κατά του κουρδικού κόμματος HDP. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κωνσταντινούπολης απέστειλε επίσημη αναφορά προς τον Εισαγγελέα του Ακυρωτικού Δικαστηρίου (Yargıtay), ζητώντας να εξεταστεί το ενδεχόμενο διάλυσης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, CHP, βάσει των άρθρων 68 και 69 του Συντάγματος.

Το αίτημα ήρθε αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του κατηγορητηρίου κατά του Δήμου Κωνσταντινούπολης (İBB), επιβεβαιώνοντας την αίσθηση ότι οι δικαστικές διώξεις του Εκρέμ Ιμάμογλου μετατρέπονται πλέον σε ευθεία θεσμική επίθεση κατά του ίδιου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κατηγορίες: Η αναφορά αποδίδει στο CHP δύο συνταγματικά εγκλήματα: παράνομη χρηματοδότηση από εγκληματικές δραστηριότητες και χρήση προσωπικών δεδομένων 11 εκατομμυρίων ψηφοφόρων για εκλογική χειραγώγηση. Πρόκειται για κατηγορίες που, εφόσον στοιχειοθετηθούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη απαγόρευση του κόμματος -επαναφέροντας σκοτεινές εποχές όπου οι πολιτικές μάχες κρίνονταν όχι στην κάλπη, αλλά στα δικαστήρια.

Αναδίπλωση: Μπροστά στη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η διαρροή, η Εισαγγελία εξέδωσε εσπευσμένα ανακοίνωση διάψευσης, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα αίτημα για το κλείσιμο του κόμματος» και ότι η ενέργεια περιορίστηκε σε μια «ενημερωτική αναφορά» (ihbar). Η διευκρίνιση αυτή ισοδυναμεί με αναδίπλωση υπό πολιτική πίεση, μια προσπάθεια ελέγχου της ζημίας μετά τη δημοσιοποίηση ενός εγγράφου που αποκάλυπτε το πραγματικό βάθος της πολιτικοποίησης της δικαιοσύνης.

Ωστόσο, ακόμη και αν δεν υπάρχει τυπικό αίτημα για διάλυση, το ίδιο το γεγονός ότι μια τέτοια αναφορά στάλθηκε προς τον Yargıtay συνιστά προειδοποιητική βολή — ένα θεσμικό μήνυμα ότι το κράτος διαθέτει πλέον όλα τα εργαλεία για να ενεργοποιήσει διαδικασία απαγόρευσης όποτε το κρίνει σκόπιμο.

Η διπλή αυτή κίνηση -πρώτα η διαρροή και έπειτα η αναδίπλωση- αποκαλύπτει τη νέα λογική εξουσίας: η απειλή λειτουργεί πλέον ως πολιτικό όπλο. Η Δικαιοσύνη μετατρέπεται σε μηχανισμό πειθάρχησης της αντιπολίτευσης, διατηρώντας το ενδεχόμενο της διάλυσης του CHP ως μόνιμη σκιά πάνω από το πολιτικό του μέλλον. Μέσα από αυτή την τακτική αβεβαιότητας, το καθεστώς επιδιώκει να εξουδετερώσει τη μόνη δύναμη που εξακολουθεί να απειλεί την ηγεμονία του Ερντογάν, εγκαινιάζοντας έτσι μια νέα, πιο σκοτεινή φάση του τουρκικού αυταρχισμού.

Nωρίτερα:

Ιμάμογλου: Ο Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης ολοκλήρωσε το ογκώδες κατηγορητήριο κατά του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου, προτείνοντας δημόσια δίκη για σύσταση και «ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης» και απαιτώντας ποινή έως 2.352 χρόνια κάθειρξης.

Κατηγορητήριο: Η υπόθεση, που αφορά δήθεν «σύστημα διαφθοράς» από την εποχή που ο Ιμάμογλου ήταν δήμαρχος στο Μπεϊλίκντουζου, επεκτείνεται πλέον στην ίδια την καρδιά του μηχανισμού της αντιπολίτευσης, στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP). Το κατηγορητήριο αριθμεί 402 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους και μέλη της οικογένειας Ιμάμογλου, και περιλαμβάνει βαρύτατες κατηγορίες: δωροδοκία, ξέπλυμα χρήματος, απάτη σε δημόσιους οργανισμούς, πλαστογραφία, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, περιβαλλοντική ρύπανση, και άλλα 142 επιμέρους αδικήματα.

Η κυβερνητική προπαγάνδα παρουσιάζει την υπόθεση ως «μάχη κατά της διαφθοράς», ενώ η αντιπολίτευση μιλά για πολιτικό πραξικόπημα με εισαγγελικό μανδύα.

Η δίκη που ανοίγει δεν είναι πλέον μόνο για τον Ιμάμογλου -είναι το τεστ επιβίωσης της τουρκικής δημοκρατίας.