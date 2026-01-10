Άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν προαναγγείλει τη μεταπήδησή τους στο κόμμα Τσίπρα, άλλα ερωτοτροπούν με το ΠΑΣΟΚ.

Έχει και τα δίκια του ο Νικόλας Φαραντούρης όταν διαμαρτύρεται για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Άλλοι βουλευτές του κόμματος έχουν προαναγγείλει δημοσίως τη μεταπήδησή τους στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα όταν αυτό ιδρυθεί. Πιο καθαρά πχ ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, έμμεσα 3-4 ακόμη, ενώ πολύ περισσότεροι το θέλουν αλλά δεν ήρθε η ώρα να το δημοσιοποιήσουν.

Για βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ έχει επίσης γραφεί επανειλημμένως πως φλερτάρει με τον Νίκο Ανδρουλάκη και πως έχει συμφωνήσει να είναι στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ και δεν έχει διαψευστεί. Δεν προκύπτει καν ότι της έχει ζητηθεί να δηλώσει ότι τα ρεπορτάζ δεν ισχύουν.

Γι΄ αυτό σας λέμε, έχει και τα δίκια του ο Νίκος Φαραντούρης. Αυτά και άλλα!

Β.Σκ.