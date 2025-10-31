Ο πρώην πρωθυπουργός, το νέο κόμμα και οι πολλές πιθανότητες να εκλέξει ο Μητσοτάκης ...80-90 βουλευτές!

Στο Μαξίμου δείχνουν ψύχραιμοι και υποστηρίζουν ότι τυχόν κόμμα Σαμαρά δεν θα ζημιώσει τόσο τη Νέα Δημοκρατία όσο τα κόμματα δεξιά της ΝΔ, κυρίως τον Κυριάκο Βελόπουλο, την Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον Δημήτρη Νατσιό.

Η ...ψυχούλα τους το ξέρει!

1. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα στις δημοσκοπήσεις δεν δείχνει να είναι κοντά στο ποσοστό των ευρωεκλογών. Ποσοστό που απέχει τόσο από το 25%, όσο και από το 30%.

2. Ο εκλογικός νόμος Μητσοτάκη-Βελόπουλου δίνει κλιμακωτά το μπόνους στο πρώτο κόμμα μόνο αν αυτό ξεπεράσει το 25%. Αν λάβει το 25% λαμβάνει ως μπόνους 20 έδρες και από εκεί και πέρα για κάθε μισή επιπλέον μονάδα μια έδρα.

3. Αν δηλαδή η ΝΔ λάβει 24,9% και είναι πρώτο κόμμα δεν θα πάρει κανένα μπόνους. Ο εκλογικός νόμος θα μετατραπεί αυτομάτως σε απλή αναλογική. Αν δηλαδή η ΝΔ λάβει κάτω από 25% και είναι πρώτο κόμμα οι έδρες που θα λάβει θα κυμανθούν μεταξύ 80 και 90!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

4. Ένα κόμμα Σαμαρά μπορεί να κόψει από τη ΝΔ το κρίσιμο εκείνο ποσοστό που θα της στερεί το 25%!

5. Το πρόβλημα καθίσταται ακόμα μεγαλύτερο για το νυν κυβερνών κόμμα, καθώς δημιουργία νέων κομμάτων από Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και -λιγότερο πιθανόν- από Μαρία Καρυστιανού, αναμένεται να αυξήσει τη συμμετοχή στις κάλπες. Η Νέα Δημοκρατία όμως, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ποντάρει στη χαμηλή συμμετοχή καθώς έχει και συμπαγή πυρήνα ψηφοφόρων και ισχυρούς μηχανισμούς σε όλα τα επίπεδα.

6. Τα παραπάνω λαμβάνονται ασφαλώς υπόψη προκειμένου ο πρωθυπουργός να εξετάζει για πρώτη φορά το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου.

7. Αυτά...