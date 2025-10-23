Η αλήθεια δεν είναι τόσο ρόδινη, όσο νομίζουν οι καλοπροαίρετοι δωρητές του Γηροκομείου- Τι χρειάζεται να δημοσιοποιήσει το κράτος.

Η πρόσφατη αντιπαράθεση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει τις ρίζες της στην πρόσφατη ιστορία του Γηροκομείου.

Οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μακρά ιστορία κακοδιαχείρισης και οικονομικών σκανδάλων που «επιτρέπει» το έλλειμα ουσιαστικής εποπτείας και εξονυχιστικού ελέγχου από το δημόσιο ενός μεγάλου και πλούσιου φιλανθρωπικού ιδρύματος ιδιωτικού δικαίου. Ιδρύματος στο οποίο συνεχίζουν να αφήνουν τις περιουσίες τους συμπολίτες μας πιστεύοντας ότι εξυπηρετεί άπορους ηλικιωμένους και πως αξιοποιεί σε όφελος των ευάλωτων ατόμων με ορθολογικό τρόπο τα πολλά (σήμερα 767) ακίνητα που κατέχει.

Η αλήθεια όμως δεν είναι τόσο ρόδινη, όσο νομίζουν οι καλοπροαίρετοι δωρητές του Γηροκομείου.

Με την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης πέρασε στους δήμους το 2012, η εποπτεία των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, 230 στο δήμο Αθηναίων. Το 2016 με ενέργειες της δημοτικής αρχής του Γ. Καμίνη η αιρετή διοίκηση του Γηροκομείου εξέπεσε λόγω καταχρήσεων και οικονομικών ατασθαλιών που μείωσαν δραστικά τον αριθμό των ωφελούμενων και υποβάθμισαν τις συνθήκες ζωής τους. Ο Πρόεδρός του Αρχιμανδρίτης Μπούμπας καταδικάστηκε και φυλακίστηκε ενώ διορίσθηκε προσωρινή διοίκηση από το δικαστήριο.

Το 2021 διορίσθηκε δικαστικά προσωρινή διοίκηση με πρόσωπα της επιλογής του κ. Μπακογιάννη. Στις αρχές του 2023 συνάφθηκε Σύμφωνο Εξυγίανσης με τα αρμόδια υπουργεία το οποίο επόπτευε ένα πολυμελές όργανο, το Παρατηρητήριο. Επειδή το όργανο αυτό διατύπωσε κάποιες παρατηρήσεις για την εφαρμογή του Συμφώνου, η εποπτεία του πέρασε με νομοθετική ρύθμιση στον Δήμαρχο.

Τον Οκτώβριο του 2023, αμέσως μετά την εκλογή του κ. Δούκα, διενεργήθηκαν αμέσως εκλογές στο Γηροκομείο. Τα πρόσωπα της προσωρινής διοίκησης εκλέχθηκαν στις πρώτες εκλογές μετά το σκάνδαλο. Εκλέχτηκαν αφού είχαν εγγραφεί 339 νέα μέλη στο Σωματείο κατά παρερμηνεία της δικαστικής απόφασης που απαγόρευε την εγγραφή νέων μελών.

Ας σημειωθεί ότι εκκρεμούν οι δικαστικές αποφάσεις σε δύο αγωγές μελών του Σωματείου για την νομιμότητα των εκλογών του 2023 και της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Ιουλίου 2024 για εκποιήσεις 44 ακινήτων!

Η νέα δημοτική αρχή του Χάρη Δούκα αποδείχθηκε λιγότερο «συνεργάσιμη» με τη Διοίκηση του Γηροκομείου γιατί ήθελε να ασκήσει τα καθήκοντα της εποπτείας σεβόμενη την νομιμότητα και το πνεύμα και το γράμμα του Συμφώνου Εξυγίανσης. Επέτρεψε εκποιήσεις ακινήτων (αποφάσεις ΔΣ Απρίλιο και Ιούνιο 2025) μόνον όταν της δόθηκαν τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία και οι αποδείξεις της έκτακτης ανάγκης, δεδομένου ότι το Ίδρυμα είχε απαλλαγεί από την τήρηση ισολογισμών τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, δεν επέτρεψε την εκποίηση δύο ακινήτων «φιλέτων» τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ακινήτων προς εκποίηση του Συμφώνου Εξυγίανσης.

Η πρόσφατη φωτογραφική τροπολογία της Υπουργού με την οποία η εποπτεία του Συμφώνου αφαιρείται από τον Δήμο και μεταφέρεται στην Αποκεντρωμένη Περιφερειακή Διοίκηση, δηλαδή σε κυβερνητικό όργανο, αναμένεται να διευκολύνει την εκποίηση περισσότερων ακινήτων αλλά δεν θα προάγει τις αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας της διαχείρισης της περιουσίας του Ιδρύματος.

Αν το κράτος (Υπουργείο και Αποκεντρωμένη Διοίκηση) θέλει πραγματικά να μας πείσει ότι θα ασκήσει ουσιαστική εποπτεία στα οικονομικά του Γηροκομείου, και το Γηροκομείο να μας πείσει ότι διαχειρίζεται την περιουσία του με χρηστό και διαφανή τρόπο ας δημοσιοποιήσει:

· Τα τρέχοντα μισθώματα και τα ονόματα των μισθωτών των ακινήτων του

· Αν έγιναν (και ποιες) προσπάθειες της Διοίκησης να εκμισθώσει όσα ακίνητα είναι ελεύθερα

· Τους ισολογισμούς των προηγουμένων ετών

· Τον τρόπο διάθεσης της επιχορήγηση των 2.668.000 που έλαβε από το Υπουργείο το 2024

· Το σχέδιο για την επαναφορά των κλινών από τα 180 που είναι σήμερα στα 600 που είχε στο παρελθόν πριν το θεάρεστο έργο του καταδικασμένου για διαφθορά Αρχιμανδρίτη Προέδρου του το 2016.

Εδώ είμαστε και περιμένουμε.

Μέχρι να απαντήσει, έχει δίκιο ο Δήμαρχος Αθηναίων να εμμένει στην νομιμότητα και στη διαφάνεια.