Τυχόν κόμμα με ηγετικό στέλεχος την Μαρία Καρυστιανού επισπεύδει την αναδιάταξη- Ποιους αφορούν οι βίαιες αλλαγές στα κόμματα έως τις προσεχείς ευρωεκλογές.

Η «μεγάλη έκρηξη» και η δημιουργία του νέου πολιτικού συστήματος (big bang) ξεκίνησε ήδη, καθώς ουσιαστικά έχουν προαναγγελθεί νέα κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου κόμματος με τη συμμετοχή της Μαρίας Καρυστιανού.

Στις 3 Οκτωβρίου τα «Παιχνίδια Εξουσίας» επιχειρηματολογούσαν πως «Βίαιες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα φέρνει η κατάρρευση των κομμάτων». Η επικείμενη ίδρυση κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς και η ενδεχόμενη ηγετική θέση της Μαρίας Καρυστιανού σε επίσης νέο κόμμα, αποτελούν την απαρχή των εξελίξεων.

-Η κρίση σε πρώτη φάση θα αναμορφώσει το χώρο της κεντροαριστεράς, με δεδομένο ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει κάθε δυνατότητα -σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις- να είναι δεύτερο κόμμα στην κεντροαριστερά. Το ΠΑΣΟΚ πολύ δύσκολα θα βρει αφήγημα «αντιπάλου πόλου» της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που προοπτικά θα δημιουργήσει τριγμούς στο εσωτερικό του. Η στρατηγική της «αυτόνομης πορείας» και της «επικράτησης στο χώρο του κέντρου» έχει καταρρεύσει, όπως και ο στόχος της πρώτης θέσης στις εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ -και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά στην Κουμουνδούρου- πολύ δύσκολα θα βρει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, ενώ δεν πρέπει να αποκλείουμε το ενδεχόμενο μη καθόδου στις κάλπες. Η Νέα Αριστερά προφανώς και θα (πολυ)διασπαστεί, ενώ διαρροές προς το κόμμα Τσίπρα θα έχει και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

-Το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος με ηγετικό στέλεχος τη Μαρία Καρυστιανού (η ίδια έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να είναι επικεφαλής) θα οδηγήσει ακόμα περισσότερο στον πολυκερματισμό του χώρου, καθώς θα ασκήσει πάρα πολύ μεγάλη πίεση στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Οι μετρήσεις δείχνουν πως ένα τέτοιο κόμμα θα έχει επιπτώσεις σε όλα τα κόμματα, ενώ έχει πιθανότητες να διεκδικήσει όχι απλά διψήφιο ποσοστό αλλά πιθανόν και τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η δε επικείμενη διάσπαση της Νέας Αριστεράς πιθανότατα θα οδηγήσει σε ενίσχυση του ΜέΡΑ25, με τον Γιάνη Βαρουφάκη πάντως να δείχνει αποφασισμένος να μην πάρει στο κόμμα του υπουργούς της κυβέρνησης Τσίπρα.

-Το κόμμα Σαμαρά είναι πολύ πιθανό να κόψει το εκλογικό μπόνους από τη Νέα Δημοκρατία, αν αυτή βγει πρώτο κόμμα, με αποτέλεσμα να επισπεύσει την αναδιάταξη του χώρου. Η Νέα Δημοκρατία, αν κατανοήσει τις μεγάλες εξελίξεις που έρχονται και προχωρήσει στις αναγκαίες αλλαγές -πράγμα δύσκολο, καθώς προέχουν οι προσωπικές στρατηγικές της ηγεσίας και των ηγετικών στελεχών- θα είναι το μόνο κόμμα που ενδεχομένως περάσει τις συμπληγάδες. Για πρώτη φορά, πάντως, υπάρχει στο τραπέζι το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να έχει την τύχη κάποιων μεγάλων κομμάτων σε άλλες χώρες όπως πχ το Σοσιαλιστικό Κόμμα στη Γαλλία ή οι Τόριδες στο Λονδίνο που έχασαν οριστικά τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο.

-Οι εξελίξεις που τώρα ξεκινούν για την αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος θα είναι μακρές και θα έχουν ως ορίζοντα τις ευρωεκλογές του 2029, γεγονός χαρακτηριστικό της κρίσης που περνά η χώρα αλλά και τα παραδοσιακά κόμματα.

Σαν σκηνές από ταινία προσεχώς τα παραπάνω...