Όλο και περισσότεροι πολίτες αποστρέφουν το πρόσωπό τους από τους υπάρχοντες σχηματισμούς- Αποχή στο επίπεδο των ευρωεκλογών διαβλέπουν οι δημοσκοπήσεις.

Τον ...Τιτανικό θυμίζει η κατάσταση του πολιτικού συστήματος, με ξεφαντώματα στο κατάστρωμα όταν το πλοίο έμπαζε νερό!

Οι πολίτες αποστρέφουν πλέον το πρόσωπό τους από τους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς και είναι χαρακτηριστικό πως οι δημοσκοπήσεις διαβλέπουν για την επόμενη εκλογική εθνική αναμέτρηση αποχή στο ύψος των ευρωεκλογών, ίσως και παραπάνω!

Το πολιτικό σύστημα όχι απλώς δείχνει ανίκανο να κατανοήσει το μέγεθος του προβλήματος, αλλά και εμφανίζεται να βαδίζει αμέριμνο, σαν να μην τρέχει τίποτε και μάλιστα σε ένα κόσμο που δοκιμάζεται ακόμα και στα πεδία των μαχών!

Όλα πλέον δείχνουν πως οι αλλαγές στα κόμματα θα είναι βίαιες, με το τοπίο και τα πρόσωπα να αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό, ίσως και ριζικά, από τις εθνικές εκλογές έως και τις επόμενες ευρωεκλογές!

Στη Νέα Δημοκρατία μετά και την ανακοίνωση της ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά οι εξελίξεις αναμένεται να επιταχυνθούν, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι απολύτως ανοιχτά. Στα δεξιά της ΝΔ μόνη συμπαγής δύναμη εμφανίζεται το κόμμα Βελόπουλου, με τη Νίκη να στοχοποιείται και να αποσυντίθεται και με το κόμμα Λατινοπούλου να δείχνει μετέωρο, μεταξύ του φλερτ με τον Μητσοτάκη και την προσάρτηση στο κόμμα Σαμαρά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη Χαριλάου Τρικούπη η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αρχίζει στο παρασκήνιο να «ψάχνεται» για τις προοπτικές της «αυτόνομης πορείας», που δεν εμφανίζονται καθόλου ευοίωνες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να αναζητά στρατηγική, όπως και η Νέα Αριστερά-πλην όμως στη διεθνή δεν έχει υπάρξει προηγούμενο που ένα κόμμα που λάμβανε 48% (ΠΑΣΟΚ) και 35% (ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ) και φτάνουν στο 4% δεν κατάφεραν να γίνουν ποτέ ξανά κυβερνητικά κόμματα. Το ΚΚΕ θα γίνει προσπάθεια να συμπιεστεί μέσα σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας, ενώ ενδιαφέρον εμφανίζει η προοπτική της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η ίδρυση του κόμματος Σαμαρά σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως και η πιθανότατη ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα -ίσως και η ίδρυση νέου φορέα με τη συμμετοχή και της Μαρίας Καρυστιανού- θα αποτελέσουν τα πρώτα σημεία ανασύνθεσης του πολιτικού σκηνικού, όπως προφανώς και οι εξελίξεις εντός της Νέας Δημοκρατίας!