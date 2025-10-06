Με πρωτοβουλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου- Συμφωνούν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, το σκέφτεται ο Ανδρουλάκης- Ζυμώσεις μεταξύ των αρχηγών.

Η επιχείρηση συγκάλυψης που επιχειρεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δημιουργεί ξανά νέες συσπειρώσεις.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζουν τα «Παιχνίδια Εξουσίας» εδώ και μερικές ημέρες υπάρχει έντονο παρασκήνιο με στόχο την από κοινού κατάθεση πρότασης για Προανακριτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τέσσερα κόμματα: Το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας.

Η πρωτοβουλία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανήκει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία και επικοινώνησε για το θέμα με τους υπολοίπους αρχηγούς.

Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης εμφανίζονται θετικοί, πλην όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης το σκέφτεται. Η στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι καθοριστική για το εάν θα κατατεθεί η κοινή πρόταση για Προανακριτική, καθώς χωρίς τις ψήφους της Χαριλάου Τρικούπη δεν βγαίνουν τα κουκιά!

Η πρόταση Φάμελλου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εν τω μεταξύ στο τραπέζι βρίσκεται από το Σάββατο η πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου για κοινή πρωτοβουλία των τεσσάρων κομμάτων για το 13ωρο. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσουν τα άλλα κόμματα...