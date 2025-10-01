Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου - Όλο το παρασκήνιο.

Το Dnews ανέδειξε χθες (ΕΔΩ)την κρισιμότητα της ψηφοφορίας για έγκριση συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, με τις φρεγάτες Belharra στο επίκεντρο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση άλλωστε που θα ληφθεί αφορά τόσο τη συνοχή της Κουμουνδούρου, όσο και την προοπτική της δημιουργίας ενός εκλογικού μετώπου με τη Νέα Αριστερά.

Ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, ρίχνει το πολιτικό του βάρος υπέρ της υπερψήφισης της διάταξης, παρά τις αντιδράσεις.

Υπέρ της υπερψήφισης φέρονται να είναι πέραν του Γιώργου Καραμέρου που τοποθετήθηκε χθες ανοιχτά (Παραπολιτικά 90,1) ο γραμματέας της ΚΟ Διονύσης Καλαματιανός, βουλευτές όπως οι Συμεών Κεδίκογλου, Βασίλης Κόκκαλης, Νίνα Κασιμάτη αλλά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παππάς. Υπέρ της καταψήφισης της διάταξης τάσσονται στενοί του συνεργάτες όπως ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος και ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο γραμματέας του κόμματος Σταύρος Καλπάκης, ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης, ο Παύλος Πολάκης, η Ράνια Σβίγκου και άλλοι.

Κάποιοι εξ αυτών, μάλιστα, θέτουν και το ερώτημα πώς μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να πείσει υπερψηφίζοντας τους εξοπλισμούς και ταυτόχρονα να είναι υπέρ της αύξησης των δαπανών για την υγεία και την παιδεία αλλά και να καταθέτει προτάσεις υψηλού κόστους για την κοινωνική προστασία όπως έπραξε ο Σωκράτης Φάμελλος στη ΔΕΘ.

Σε κάθε δε περίπτωση τυχόν υπερψήφιση της διάταξης για τις Belharra θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις διεργασίες που συντελούνται στο παρασκήνιο με την Νέα Αριστερά για τη συγκρότηση εκλογικού μετώπου. Ο δε Αλέξης Χαρίτσης, που έχει διαμηνύσει στον Σωκράτη Φάμελλο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πρέπει να υπερψηφίσει τη διάταξη για τις Belharra, αναμένεται να βρεθεί σε δύσκολη θέση στο εσωτερικό του κόμματός του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΥΓ: Ο διαχωρισμός των στελεχών στην υπόθεση με τις Belharra υπερβαίνει τις γραμμές των τάσεων στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.