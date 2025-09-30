Θα υπερψηφίσει ή όχι την Πέμπτη στη Βουλή η Κουμουνδούρου;

Και να που η ζωή επιταχύνει τις εξελίξεις:

Την Πέμπτη, στην ψηφοφορία στη Βουλή για τις φρεγάτες τι θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ;

Κυρίαρχη άποψη στα ηγετικά στελέχη φέρεται να είναι η μη υπερψήφιση, παρότι στον προϋπολογισμό είχε ψηφίσει υπέρ των δαπανών για την άμυνα.

Αν το πράξει, κινδυνεύει με διαφοροποίηση βουλευτών του, πρωτίστως όσων είχαν πιέσει τον Σωκράτη Φάμελλο να επιλέξει την υπερψήφιση των δαπανών για την άμυνα στον προϋπολογισμό, όπως ο Βασίλης Κόκκαλης, η Νίνα Κασιμάτη και κάποιοι ακόμα.

Αν υπερψηφίσει, τότε τίθεται εν αμφιβόλω, αν δεν τινάζεται απολύτως στον αέρα, η προοπτική της συνεργασίας της Κουμουνδούρου με τη Νέα Αριστερά, η οποία βεβαίως θα καταψηφίσει.

Όταν γράφεται αυτό το ρεπορτάζ ο Σωκράτης Φάμελλος δεν είχε λάβει την οριστική του απόφαση για τη στάση που θα κρατήσει...