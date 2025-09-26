Βαθαίνει η απόσταση της κοινωνίας από την κυβέρνηση, τα κόμματα και την ...πολιτική!

Και η δημοσκόπηση της GPO για την τηλεόραση του Star δείχνει αυτό που έδειξαν όλες οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις: Το πολιτικό σκηνικό παραμένει αμετάβλητο, με την κυβέρνηση να απέχει πολύ από τους στόχους της και την αξιωματική αντιπολίτευση να μην κατορθώνει να γίνεται ο εναλλακτικός κυβερνητικός πόλος. Οι προσδοκίες ότι οι «παροχές» του Κυριάκου Μητσοτάκη και το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη θα φέρουν την πολυπόθητη άνοδο για τα κόμματά τους δεν επιβεβαιώνονται, καθώς η ΝΔ σημειώνει ...μείωση των ποσοστών της σε σχέση με τον περασμένο Ιούνιο το δε ΠΑΣΟΚ εμφανίζει απειροελάχιστα κέρδη! Είναι χαρακτηριστικό πως το Μαξίμου τώρα λέει πως το κλίμα θα αλλάξει όταν οι πολίτες δουν τα χρήματα στην τσέπη τους και η Χαριλάου Τρικούπη όταν «επικοινωνηθεί» το πρόγραμμα από τους βουλευτές και τα στελέχη του! Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου δείχνει αρκετά συμπαγής, με αποτέλεσμα να εδραιώνεται καθαρά πλέον στην τρίτη θέση, ενώ οι ψηφοφόροι που αποστασιοποιούνται από τα κόμματα και την πολιτική συνεχώς αυξάνονται!

-Η ΝΔ βρίσκεται πλέον μακριά από την αυτοδυναμία, με το κλίμα να επιδεινώνεται, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο ποια κυβέρνηση συνεργασίας θα σχηματιστεί, πόσο «μακράς πνοής» θα είναι και ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός.

-Ταυτόχρονα αναζητείται αντιπολίτευση που θα διεκδικήσει την κυβερνητική εξουσία σε αυτές τις εκλογές. Η στρατηγική της «αυτόνομης πορείας» δεν δείχνει να εξασφαλίζει μια τέτοια προοπτική για το ΠΑΣΟΚ και αν δεν αλλάξει κάτι ριζικά έως τέλος του χρόνου τότε εκ των πραγμάτων -και όσο και αν διαψεύδεται σήμερα- θα τεθεί θέμα τροποποίησής της, αλλιώς ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πάει ως πρόβατο επί σφαγής στις επαναλαμβανόμενες κάλπες. Και τα παραπάνω δεν είναι υποθέσεις του υπογράφοντος αλλά πληροφορίες που έχουν περιέλθει στη στήλη.

Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν δυο ενδεχόμενα που μπορεί να αλλάξουν άρδην όλα τα δεδομένα: Η ίδρυση κόμματος είτε από τον Αλέξη Τσίπρα, είτε από τον Αντώνη Σαμαρά. Όντως τυχόν ίδρυσής τους θα ανατρέψει τις σημερινές «σταθερές»...