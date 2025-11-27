Κατηγορηματικός ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη.

Όλες οι δημοσκοπήσεις, αυτές που είδαν το φως της δημοσιότητας αλλά και αυτές που έρχονται, δείχνουν πως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμιά ελπίδα για αυτοδυναμία. Παράλληλα δείχνουν πως το κυβερνών κόμμα απέχει ακόμα και από το ποσοστό των ευρωεκλογών.

Πρώτα απ΄ όλους το γνωρίζει αυτό ο πρωθυπουργός, με τα «Παιχνίδια Εξουσίας» να αποκαλύπτουν την Τετάρτη (ΕΔΩ) έναν από τους τρόπους για να στριμώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πάντως, είτε επειδή επιδιώκουν την περαιτέρω στροφή του κόμματος προς τα δεξιά είτε επειδή εκτιμούν πως ο Ν. Ανδρουλάκης στην χειρότερη περίπτωση θα αρνηθεί τη συγκυβέρνηση ακόμα και αν είναι το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα, ανοίγουν διαύλους επικοινωνίας με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Μεταξύ αυτών είναι ένας υπουργός και ένας πρώην υπουργός προερχόμενοι και οι δυο από το ΛΑΟΣ, βουλευτές του κόμματος, ενώ παρασκηνιακά μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον κινούνταν και ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Είναι δε άγνωστο αν τέτοιες πρωτοβουλίες μπορεί να γίνονται χωρίς έστω να τις γνωρίζει ή να τις μαθαίνει ο πρωθυπουργός- το να γίνονται υπό την καθοδήγησή του μας φαίνεται πολύ δύσκολο.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, πάντως, αποκλείει κατηγορηματικά μια τέτοια εξέλιξη. Ούτως ή άλλως στην παρούσα φάση δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά...