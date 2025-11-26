Τι αφήνει να εννοηθεί ο πρωθυπουργός σε συνομιλητές του.

Διπλά θεωρεί το Μαξίμου ότι το ευνοεί η ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Πρώτον , θα συμβάλλει στη συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας, γι΄ αυτό άλλωστε και το Μαξίμου επαναφέρει τα ξεπερασμένα συνθήματα του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου του 2015-19, επιλέγοντας μια ιδιαίτερα χαμηλού επιπέδου αντιπαράθεση που υποβαθμίζει περαιτέρω τον πολιτικό διάλογο.

, θα συμβάλλει στη συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας, γι΄ αυτό άλλωστε και το Μαξίμου επαναφέρει τα ξεπερασμένα συνθήματα του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου του 2015-19, επιλέγοντας μια ιδιαίτερα χαμηλού επιπέδου αντιπαράθεση που υποβαθμίζει περαιτέρω τον πολιτικό διάλογο. Δεύτερον, θα φέρει σε δύσκολη θέση το ΠΑΣΟΚ, το οποίο - όπως εκτιμούν στην κυβέρνηση - θα είναι τρίτο κόμμα. Το Μαξίμου, όπως προκύπτει από συνομιλίες του ιδίου του πρωθυπουργού με έμπιστα στελέχη, εκτιμά πως ο Αλέξης Τσίπρας, με ανώτατο ποσοστό 16-18%, θα ...συμβάλλει καθοριστικά στην ευόδωση μιας συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αντιπρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και μάλιστα από τις πρώτες εκλογές, καθώς «αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα και πάει η χώρα σε δεύτερες εκλογές θα κινδυνεύσει με μεγάλη εκλογική ήττα, ίσως και με συντριβή και διάσπαση!»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πάντως, είναι κατηγορηματικός πως με τον Μητσοτάκη δεν συζητάει και δεν υπάρχει καμία περίπτωση κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Η στήλη πιστεύει ότι το εννοεί, στο Μαξίμου πιστεύουν πως αν ο Τσίπρας είναι τελικά αξιωματική αντιπολίτευση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει κανένα άλλο δρόμο παρά η συνεργασία και η συγκυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη και αντιπρόεδρο τον ...Ανδρουλάκη!