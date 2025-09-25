Ως «αποστασία» χαρακτήρισε μέλος της ΠΓ τυχόν δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα - Κείμενο ότι δεν θα φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ που θα υπογράψουν όλοι οι βουλευτές ζήτησε να υπάρξει σήμερα ο Παναγιωτόπουλος- Αιχμές προέδρου κατά του πρώην πρωθυπουργού.

Ένα σιγοβράζων θέμα άνοιξε χθες στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς μάλιστα να περιλαμβάνεται στην εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου: Πώς θα τοποθετηθεί η Κουμουνδούρου απέναντι στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Τρύφωνας Αλεξιάδης τόνισε στην παρέμβασή του ότι θα είναι αποστασία μια τέτοια εξέλιξη, ενώ όσα στελέχη είναι να φύγουν να φύγουν τώρα.

Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, που θεωρείται ένα από τα πιο πιστά στελέχη στον Παύλο Πολάκη, ζήτησε να διαμορφωθεί ένα κείμενο που θα υπογράψουν όλοι οι βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος και που θα δεσμεύονται ότι θα παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η Φωτεινή Καρυστιανάκη δήλωσε πως αν κάνει κόμμα ο Τσίπρας η ίδια θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ.

Στα δυο στελέχη απάντησε ο Γιάννης Ραγκούσης, τονίζοντας ότι θα σεβαστεί ότι ο Σωκράτης Φάμελλος δεν έθεσε εισαγωγικά το θέμα Τσίπρα. «Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Τσίπρας, ξέρω όμως τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που είπαν οι δυο προλαλήσαντες», φέρεται να είπε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κορυφαία στελέχη δεν τοποθετήθηκαν στο θέμα. Ο Π. Πολάκης απουσίαζε, αλλά Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς, Ράνια Σβίγγου και άλλοι δεν έλαβαν το λόγο.

Στην δευτερομιλία του ο Σωκράτης Φάμελλος επανέλαβε τις αιχμές κατά του Τσίπρα που είχε αφήσει και στη ΔΕΘ. «Είναι αδιανόητο να μην σεβαστεί κάποιος τις αποφάσεις που έχει λάβει το Συνέδριό μας και το πρόγραμμα που αποφασίστηκε σε αυτό», φέρεται να τόνισε μεταξύ άλλων.