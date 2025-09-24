Σιωπηρά, με εσωτερικό έγγραφο, δόθηκε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες μετανάστευσης να μην εκδώσουν καμία απορριπτική απόφαση σε αίτημα για άσυλο μέχρι νεωτέρας -Τι γράφει το Κ-Report

Αναδημοσιεύουμε χωρίς σχόλια από το Κ-Report των Κώστα Καλλίτση και Παύλου Τσίμα που κυκλοφορεί σε καθημερινά σε συνδρομητική μορφή και με πλούσια ύλη ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο για το μεταναστευτικό:

Ο υπουργός Μετανάστευσης φλυαρεί λέγοντας ότι θα κόψει τα επιδόματα από τους πρόσφυγες, ότι σκέπτεται να παρατείνει άλλους τρεις μήνες την ισχύ του νόμου του, ενός νόμου που από την ώρα που ψηφίστηκε αποδείχτηκε ανεφάρμοστος και ήδη, επισήμως, παραβιάζεται κλπ. Πώς έχουν τα πράγματα;

Όσον αφορά τα επιδόματα στους πρόσφυγες, η αλήθεια είναι ότι εδώ και καιρό δεν δίνουμε τα επιδόματα που δικαιούνται, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αφενός, αφετέρου να εγκαλείται από τη Γερμανία, διότι τα γερμανικά δικαστήρια ακυρώνουν επιστροφές προσφύγων στην Ελλάδα, με το σκεπτικό ότι η χώρα μας τους κακομεταχειρίζεται. Η Ελλάδα διασύρεται.

Πριν δύο μήνες ψηφίστηκε ένας νόμος που ανέτρεψε την προηγούμενη νομοθεσία της ίδιας κυβέρνησης και, πέραν του ότι είναι σε διάσταση με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πριν καλά καλά ψηφιστεί κατέστη ανεφάρμοστος.

Σύμφωνα με το νόμο, έχει παγώσει μέχρι 10 Οκτωβρίου το δικαίωμα όσων μεταναστών φθάνουν στην Κρήτη να κάνουν αιτήσεις ασύλου, κι όσοι φτάνουν θα πρέπει να κρατούνται.

Η αλήθεια, ωστόσο, είναι ότι:

Πρώτον, σιωπηρά, με εσωτερικό έγγραφο, δόθηκε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες μετανάστευσης να μην εκδώσουν καμία απορριπτική απόφαση σε αίτημα για άσυλο μέχρι νεωτέρας.

Δεύτερον, επειδή η ΕΛΑΣ δεν αναλαμβάνει να φυλάσσει όσους έρχονται στη χώρα σε κλειστές δομές (φυλακές), τους στέλνουν στις δομές του υπουργείου Μετανάστευσης, στη Μαλακάσα, παραβιάζοντας έτσι το νόμο που οι ίδιοι ψήφισαν. Το άκρον άωτον της υποκρισίας…