Τι θα πράξει η Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Θεσσαλίας; Τι λένε οι βουλευτές Μαγνησίας, είναι ...κοπρίτες;

Οι ακροδεξιές κραυγές του δημάρχου Βόλου συνεχίζονται.

Αυτή τη φορά, όπως διαβάσουμε σε τοπικά μέσα, συναντώντας τους διαμαρτυρίμενους για τη ζημιά που υφίστανται από την κυβερνητική αδράνεια στην αντιμετώπιση της ευλογιάς, απαίτησε να δοθεί μια λύση. Πρότεινε όπως σε άλλες περιπτώσεις να διαθέσει ο ίδιος το μισθό του, αλλά και να κοπούν από τους κοπρίτες τους βουλευτές και τους αιρετούς 300 ευρώ και να πάρουν μοιρασιά οι κτηνοτρόφοι!

Θα πείτε και ποιον δεν έχει χαρακτηρίσει κοπρίτη ο Μπέος. Ναι αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει να κρίνεται ως «γραφικός» και να αντιμετωπιστεί ως πολιτικά επικίνδυνος.

Αλήθεια πώς τοποθετείται η Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Ειρήνη Καλαριώτου που είναι και πρώτη επιλαχούσα βουλευτής της ΝΔ στη Λάρισα;

Πώς θα αντιδράσουν οι βουλευτές Μαγνησίας όλων των κομμάτων; Κυρίως της ΝΔ; Θα αντιδράσουν ή μπορούμε να τους λέει όποιος θέλει ...κοπρίτες;

Και επιτέλους, θα απολογηθεί το Μαξίμου για την εδραίωση Μπέου στο Βόλο;

Θα πει κανείς ότι η ΝΔ δεν στήριξε επισήμως τον Μπέο στις δημοτικές εκλογές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αμ, δεν είναι έτσι, έκανε κάτι χειρότερο: Δεν κατέβασε «γαλάζιο» υποψήφιο για το Δήμο Βόλου προκειμένου να εκλεγεί ο Μπέος χωρίς να τον χρεωθεί ο πρωθυπουργός. Ενώ στις προηγούμενες εκλογές η ΝΔ είχε προκρίνει αδύναμο υποψήφιο ώστε να κερδίσει ο Μπέος. Και να τους λέει τώρα ...κοπρίτες!