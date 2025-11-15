Σκέψεις για το αν θα πρέπει η κυβέρνηση να ανοίξει μέτωπο με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ανάσα δεν μπορεί να πάρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθώς σε ότι επενδύει πολιτικά δεν αποδίδει δημοσκοπικά και δεν αλλάζει το πολιτικό κλίμα.

Τα μέτρα του Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τα οποία το Μαξίμου ανέμενε να ξεκινήσει η ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας, δεν απέδωσαν δημοσκοπικά το παραμικρό, όπως δεν επιβεβαιώνεται ότι θα αποδώσουν και όταν σιγά σιγά μπαίνουν στην τσέπη των δικαιούχων. Το ίδιο δεν αποδίδουν, τουλάχιστον δημοσκοπικά, πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως οι συμφωνίες για το LNG και τους υδρογονάνθρακες. Επίσης τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως η μείωση χιλάδων κωδικών που είχαν ανακοινωθεί από τον αρμόδιο υπουργό.

Τώρα η κυβέρνηση επενδύει στον προϋπολογισμό και στα μέτρα που θα εξαγγελθούν. Ωστόσο ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από το Μέγαρο Μαξίμου, το φάντασμα της δεύτερης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η δικογραφία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα φτάσει στη Βουλή εκτός πολύ μεγάλου απροόπτου έως στα τέλη της χρονιάς και θα προκαλέσει πολύ μεγάλες συζητήσεις και μείζονα προβλήματα όχι απλώς σε όσους θα αναφέρονται σε αυτή, αλλά και ίδιο το Μαξίμου. Οι πληροφορίες μάλιστα επιμένουν πως στη δικογραφία εμπεριέχονται τα ονόματα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα, αλλά και βουλευτών όπως ο Γιώργος Γεωργαντάς, η Φωτεινή Αραμπατζή και άλλοι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες σε αυτή τη δικογραφία δεν μιλούν για υπουργούς και βουλευτές άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, αλλά ακούγονται οι ίδιοι οι «γαλάζιοι» εμπλεκόμενοι να παρεμβαίνουν, γεγονός που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκεκριμένη δικογραφία και αποδεικνύει πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι «διαχρονικό σκάνδαλο» όπως επιχειρεί να το εμφανίσει το Μαξίμου, αλλά ένα καθαρά «νεοδημοκρατικό» σκάνδαλο, το οποίο με κάθε τρόπο η ηγεσία της κυβέρνησης επιχειρεί να το συγκαλύψει, να το διαχύσει στην κοινωνία και στο σύνολο του «πολιτικού συστήματος».

Τι φοβάται το Μαξίμου

Τι φοβάται όμως περισσότερο από τη νέα δικογραφία η ηγεσία της κυβέρνησης;

Πρώτον, ότι παρά τις συνεχείς προσπάθειες απεγλωβισμού, θα περιέλθει και πάλι στη δίνη της διαφθοράς, την οποία οι πολίτες τη χρεώνουν αποκλειστικά στο Μαξίμου.

Δεύτερο, ότι θα πληρώσει στις εκλογές την περικοπή των παράνομων επιδοτήσεων, μια φάμπρικα στην οποία στηρίχτηκε για υφαρπαγή ψήφων στις προηγούμενες εκλογές, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, η Κρήτη από «πράσινο νησί» να γίνει από άκρον εις άκρον ...«μπλε»!

Τρίτο, ότι η δικογραφία θα σκεπάσει τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, στερώντας από την κυβέρνηση την όποια δυνατότητα να «διαφημίσει» τον προϋπολογισμό που θα ψηφίζει, καθώς θα αναγκαστεί να υποστεί τη δοκιμασία στροφής της συζήτησης στον βούρκο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τέταρτο, ο ίδιος ο πρωθυπουργός θα γίνει ο στόχος των αρχηγών της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο, υφιστάμενος υψηλό προσωπικό πολιτικό κόστος.

Πέμπτο, θα δυσκολέψει πολύ την υπόθεση συγκάλυψης των πρώην υπουργών που έχει στοχοποιήσει η αντιπολίτευση στην Εξεταστική Επιτροπή με θέμα την πρώτη δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πειρασμός της στοχοποίησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Μπροστά στην κρισιμότητα της κατάστασης η κυβέρνηση ερωτοτροπεί με τη στοχοποίηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κάτι που έπραξε (όχι από ...μόνη της επιμένουν οι πληροφορίες) ήδη η πρώην υφυπουργός Σοφία Βούλτεψη, που ουσιαστικά εγκάλεσε προσωπικά την κυρία Κοβάνι ότι έχει θέσει στο στόχαστρό της την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθώς «δεν πάει αλλού να τα κάνει αυτά»!

Επειδή στην κυβέρνηση υπάρχουν και ...λογικοί άνθρωποι, που κατανοούν το κόστος μιας επίθεσης στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, υπάρχουν σκέψεις η κυρία Κοβάνι και οι εδώ συνεργάτες της να στοχοποιηθούν μέσω ...διαρροών και φιλικών μέσων!

Το ξήλωμα του πουλόβερ!

Εφόσον οι πληροφορίες για τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στη νέα δικογραφία επιβεβαιωθούν, τότε -και με βάση το προηγούμενο με τον Μάκη Βορίδη- θα απαιτηθεί αντικατάσταση τόσο του γραμματέα του κόμματος, όσο και του υπουργού Ανάπτυξης.

Και αν τα πράγματα για τον γραμματέα του κόμματος θα είναι μια φορά δύσκολα καθώς η ΝΔ βρίσκεται στην τελική ευθεία για το Συνέδριό της, θα είναι περισσότερες φορές δύσκολα για το διάδοχο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για παράδειγμα, σε μια τέτοια περίπτωση, θα υπάρξει μόνο αντικατάσταση του Κώστα Τσιάρα; Ακόμα και αν δεν προκληθεί ευρύτερος ανασχηματισμός, θα γίνουν καραμπόλες, με μετακίνηση άλλου υπουργού στο Αγροτικής Ανάπτυξης;

Οργισμένοι αγρότες, έτοιμοι να βγουν στους δρόμους

Την ίδια στιγμή, όπως έδειξε και το περιστατικό με τη φυγάδευση του πρωθυπουργού από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, η οργή των αγροτών μέρα με τη μέρα γίνεται και πιο μεγάλη.

Οι αγρότες, άλλωστε, όπως θα αποφασίσουν στην Πανελλαδική Συνέλευσή τους την άλλη Κυριακή στη Θεσσαλία, θα βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους.

Τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου μάλιστα τα τρακτέρ θα παραταχθούν σε όλη τη χώρα στις εθνικές οδούς, γεγονός που σημαίνει πως η χώρα θα κάνει Χριστούγεννα με ...μπλόκα!

