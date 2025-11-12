«Κάντε κάτι, θα κινδυνεύσουμε να πάθουμε ότι οι ΠΑΣΟΚοι με το μνημόνιο» το μήνυμα που αποστέλλουν!

Η φυγάδευση Μητσοτάκη από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης λόγω του μπλόκου των εξαγριωμένων αγροτών αιφνιδίασε το Μαξίμου, που ούτε εκτίμησε σωστά το πρόβλημα, ούτε κατόρθωσε να αποτρέψει το γεγονός παρά την παρουσία ισχυρών δυνάμεων ΜΑΤ!

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού μάλιστα στο γειτονικό νομό, στη Ροδόπη, εντασσόταν σε ένα σχεδιασμό που είχε ως στόχο την ανάκτηση δυνάμεων στη Βόρειο Ελλάδα, όπου το κυβερνών κόμμα εμφανίζει συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα.

Αντί αυτού η ασφάλειά του αναγκάστηκε να τον φυγαδεύσει από τα ...χωράφια, καθώς αγρότες με τα τρακτέρ τους είχαν αποκλείσει από την προηγούμενη μέρα την έξοδο του αεροδρομίου, κάτι που ουσιαστικά συνέβη για πρώτη φορά στα επτά πλέον χρόνια διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το Μαξίμου, παγιδευμένο στο success story (θεωρίες επιτυχίας) δεν έχει εκτιμήσει σωστά το κλίμα αγανάκτησης που υπάρχει στον αγροτικό κόσμο και ευρύτερα στην ύπαιθρο, τόσο με την μη καταβολή των επιδοτήσεων όσο και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς έντιμοι βιοπαλαιστές βλέπουν «κομματικά λαμόγια» να έχουν θησαυρίσει σε βάρος τους. Δεν είχε πχ αξιολογήσει σωστά το επεισόδιο αγροτών σε βάρος του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανού πρόσφατα στις Σέρρες, από αγρότες που κινούνται μάλιστα στο χώρο της δεξιάς. Δεν έδειξαν αντανακλαστικά ούτε όταν επιχειρήθηκε επίθεση στον υφυπουργό Χρήστο Κέλλα στη Λάρισα.

Πιο κοντά στην πραγματικότητα, βιώνοντας την πραγματικότητα και την οργή του αγροτικού κόσμου, είναι οι «γαλάζιοι» βουλευτές.

Αξιολογώντας ορθά το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, μετά και τη φυγάδευση του πρωθυπουργού, εξέφρασαν την αγωνία τους στο Μαξίμου για την κατάσταση. «Δείτε τι συμβαίνει» ήταν το μήνυμα που απέστειλαν σε στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού, ενώ υπογράμμιζαν: «Κάντε κάτι, θα κινδυνεύσουμε να πάθουμε ότι οι ΠΑΣΟΚοι με το μνημόνιο, που δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν»!

Σε κάθε περίπτωση η ανησυχία για την οργή των αγροτών στους «γαλάζιους» βουλευτές είναι έκδηλη...