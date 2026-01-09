Είναι ήδη ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας.

Σαν αύριο, 10 Ιανουαρίου του 2016, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε την έκπληξη και αναδείχτηκε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.

Οι εσωκομματικές εκλογές έχουν βέβαια πολλά «σκοτεινά» σημεία, καθώς η πραγματική ιστορία τους θα επιχειρηθεί να γραφτεί στη «μετά Κυριάκου» εποχή.

Παρά τα στοιχήματα που έπεφταν για το πόσο χρόνο θα παραμείνει στην ηγεσία της ΝΔ το 2019 επανάφερε το κόμμα του στην εξουσία και είναι ο δεύτερος Μητσοτάκης, μετά τον πατέρα του Κωνσταντίνο, που έγινε πρωθυπουργός. Στις επόμενες εκλογές, το 2023, νίκησε τον ΣΥΡΙΖΑ με πολύ μεγάλη διαφορά, με αποτέλεσμα να μην μακροημερεύσει ο «ισχνός δικομματισμός» και να φανεί ότι θα εδραιωθεί το «σύστημα του ενάμιση κόμματος»: Δηλαδή ένα κόμμα κοντά στο 40% (η ΝΔ), ένα δεύτερο που τα ποσοστά του θα κυμαίνονται γύρω στο 15% και κάποια μικρότερα με ποσοστά στη ζώνη του 10% και τα οποία μάλιστα θα θεωρούν ως αντίπαλο το ...δεύτερο κόμμα και όχι αυτό που θα κυβερνάει. Ένα σύστημα δηλαδή παρόμοιο με αυτό που εδραίωσε για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Β. Όρμπαν στην εξουσία της Ουγγαρίας. Ακολούθησαν όμως οι ευρωεκλογές του 2024 και το 28,31% και τα σενάρια για το «ενάμισι κόμμα» πήγαν περίπατο: Η ΝΔ μάλιστα έλαβε τις λιγότερες ψήφους στα 50 και πλέον χρόνια ύπαρξής της, με αποτέλεσμα η κρίση της να βαθαίνει ως συνέπεια της πολύχρονης διακυβέρνησης και της αδυναμίας της πλέον αφενός να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και αφετέρου της αδυναμίας να θέσει πραγματικά διακυβεύματα για το αύριο της χώρας. Μια διακυβέρνηση η οποία χαρακτηρίζεται ήδη από πολλές μελανές σελίδες, μεταξύ αυτών της διαπλοκής, των σκανδάλων, της χρησιμοποίησης της δικαιοσύνης, τη συγκάλυψη με κάθε τρόπο των πολιτικών και τυχόν ποινικών ευθυνών μελών της κυβέρνησής του για τις υποκλοπές, το σκάνδαλο υποκλοπών, την τραγωδία των Τεμπών ή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αύριο και τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν προφανώς πολλά αφιερώματα στη δεκαετή εξουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Είναι άλλωστε ήδη ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας και δεύτερος σε διάρκεια θητείας αρχηγός της, μετά τον Κώστα Καραμανλή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανεξαρτήτως δε πώς θα τον κρίνει οι ιστορικοί του παρόντος και του μέλλοντος έχει αναδειχθεί ήδη σε ένα σημαντικό πρόσωπο της μεταπολιτευτικής ιστορίας της χώρας.

Ένα μέρος το χρωστάει και στους ...αντιπάλους του! Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, σε μια από τις πιο αξιομνημόνευτες τοποθετήσεις του, είναι πως ένα μέρος της επιτυχίας του το οφείλει και στους πολιτικούς του αντιπάλους που τον υποτιμούσαν. Και ...«Κούλη» τον ανέβαζαν, «Κούλη» τον κατέβαζαν, προσθέτει η στήλη.

Πως είναι όπλο του Μητσοτάκη η υποτίμησή του από τους αντιπάλους του ισχύει και σήμερα που ο πρωθυπουργός δείχνει να είναι με την πλάτη στον τοίχο!