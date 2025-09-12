Αυτά είναι τα υπερκέρδη τραπεζών και σούπερ μάρκετ

Τζίρος 10,4 δισ. από την αρχή του χρόνου μέχρι τον Αύγουστο για τους σουπερμαρκετάδες- Καθαρά κέρδη 2,48 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 για τις τράπεζες- Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Tα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από τον «Ριζοσπάστη» (αρχικά συντάκτη Κ.Πασ.) ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τα τεράστια κέρδη σούπερ μάρκετ και τραπεζών την ώρα που, πράγματι, τα λαϊκά νοικοκυριά προσπαθούν να επιβιώσουν:

Την ώρα που η ακρίβεια εξανεμίζει το πενιχρό λαϊκό εισόδημα και η κυβέρνηση εξαγγέλλει ψίχουλα που για τους φτωχούς δεν φτάνουν ούτε τα 50 λεπτά την ημέρα, οι επιχειρηματικοί όμιλοι στα σούπερ μάρκετ και στις τράπεζες μετρούν τα δισεκατομμύρια των κερδών τους που αυξάνονται μήνα με τον μήνα και σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Λογικό βέβαια, αφού η αύξηση της κερδοφορίας τους προϋποθέτει το τσάκισμα του λαϊκού εισοδήματος και την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των εργατικών - λαϊκών στρωμάτων.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Αύγουστο δείχνουν μεγάλες ανατιμήσεις σε προϊόντα διατροφής, καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι τιμές στα φρούτα αυξήθηκαν κατά 11,6%, στα κρέατα κατά 7,5%, στον καφέ κατά 18% και στις σοκολάτες κατά 23%. Ακόμα, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 10,9% και τα ασφάλιστρα Υγείας κατά 7%. Τα αεροπορικά εισιτήρια ακρίβυναν 18,1%, ενώ το πακέτο διακοπών 6,4%. Αυξήθηκαν επίσης οι τιμές σε πίτσες και πίτες κατά 5,1%, στα ψάρια κατά 4,9% και στα λαχανικά κατά 4,8%.

Την ίδια στιγμή όμως ο συνολικός τζίρος στους ομίλους των σούπερ μάρκετ έφτασε τα 10,445 δισεκατομμύρια ευρώ έως τα τέλη Αυγούστου και οι αλυσίδες του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων έβαλαν επιπλέον 757 εκατ. ευρώ στα ταμεία τους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της NielsenIQ.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι σχεδόν το 90% των επιπλέον εσόδων προήλθε από δύο μόνο κατηγορίες: Τα τρόφιμα - ποτά και τα φρέσκα προϊόντα. Τα προϊόντα δηλαδή που κάθε λαϊκό νοικοκυριό έχει ανάγκη για να επιβιώσει. Πιο αναλυτικά, τα τρόφιμα και ποτά έφεραν στα ταμεία των σούπερ μάρκετ επιπλέον 397 εκατ. ευρώ στο 8μηνο, αποτελώντας το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Ακολούθησαν τα φρέσκα και χύμα προϊόντα με 265 εκατ. ευρώ, δηλαδή πάνω από το ένα τρίτο της συνολικής ανόδου. Μαζί, αυτές οι δύο κατηγορίες συγκέντρωσαν 662 εκατ. ευρώ, από τα συνολικά 757 εκατ. ευρώ της αύξησης.

Ενώ τα σούπερ μάρκετ πρόσθεσαν επιπλέον 757 εκατ. ευρώ τζίρου μέχρι τέλος Αυγούστου, η αύξηση στο γενικό λιανικό εμπόριο (εκτός τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων) ήταν μόλις 171,1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΕΕ, το γενικό λιανικό εμπόριο παρουσίασε οριακή αύξηση 1,4% που όμως εξανεμίζεται μπροστά στον πληθωρισμό του 2,5%, οδηγώντας σε πραγματική μείωση 0,3%, ενώ οι μόνες κερδισμένες είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες σημείωσαν αύξηση 7,3%. Στον ίδιο δυσμενή κύκλο εντάσσεται και η εστίαση, που σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε πτώση 4,7% το πρώτο εξάμηνο του 2025, χάνοντας περίπου 226 εκατ. ευρώ τζίρο. Η υποχώρηση ήταν ιδιαίτερα έντονη το πρώτο τρίμηνο (-7,6%) και συνεχίστηκε το δεύτερο (-2,6%), δείχνοντας μια σταθερή αρνητική τάση.

«Τρελά» κέρδη και στις τράπεζες

Σε δυσθεώρητα ύψη φτάνουν και τα κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της χώρας, την ίδια στιγμή που χιλιάδες χρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά χάνουν ή κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους σε πλειστηριασμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα καθαρά τους κέρδη έφτασαν το πρώτο εξάμηνο του 2025 τα 2,48 δισ. ευρώ, ενώ οι τράπεζες συνεχίζουν να μην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο από το 2012, με τον περιβόητο «αναβαλλόμενο φόρο»... Σκαρφίζονται δε τρόπους να ξεζουμίζουν τους πελάτες, με υπέρογκες χρεώσεις σε προμήθειες συναλλαγής στα ΑΤΜ. Να σημειωθεί ότι το 2024 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες για το αντίστοιχο διάστημα είχαν συνολικά κέρδη 2,3 δισ., που μάλιστα ήταν αυξημένα κατά 25% σε σύγκριση με το 2023.

Σε ό,τι αφορά το 6μηνο Ιανουάριος - Ιούνιος του 2025:

- Τη μεγαλύτερη κερδοφορία κατέγραψε η Eurobank, με κέρδη 711 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,9%. Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ (+12,2%) και από προμήθειες και αμοιβές σε 364 εκατ. ευρώ (+28,9%), ενώ τα συνολικά της έσοδα ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024.

- Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 700 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο, που αντιστοιχούν σε 1,43 ευρώ ανά μετοχή, υπερβαίνοντας τον στόχο του επιχειρηματικού πλάνου για κέρδη 1,3 ευρώ ανά μετοχή.

- Τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθαν σε 559 εκατ. ευρώ από τα συνολικά έσοδα της τράπεζας, τα οποία ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από τις προμήθειες αποτελούσαν το 24% των εσόδων, κάτι που σημαίνει ότι ανέρχονται σε 312 εκατ. ευρώ.

- Η Alpha Bank αύξησε τα καθαρά κέρδη της στα 517 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας εντυπωσιακή άνοδο 60%. Τα έσοδα από τους τόκους ανήλθαν σε 399 εκατ. ευρώ (+1%) και από τις προμήθειες σε 121 εκατ. ευρώ (13%).

Τα ρεκόρ αυτά δεν είναι τα μόνα, αφού νέο ρεκόρ 15ετίας για το Χρηματιστήριο σημειώθηκε τη Δευτέρα, σε μια συνεδρίαση που ξεπέρασε το όριο των 2.000 μονάδων, για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2010. Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.005,97 μονάδες, άνοδος 2,34% ή 45,91 μονάδες, συνοδεία ισχυρότατου τζίρου που έφτασε τα 339,81 εκατ. ευρώ, με σημαντικά πακέτα μετοχών της Alpha Bank να αλλάζουν χέρια.

Κι ενώ οι τράπεζες κάνουν «τρελό» πάρτι κερδών, ένας σφιχτός κλοιός έχει σχηματιστεί από κυβερνήσεις (σημερινή και προηγούμενες), τράπεζες, funds και servicers, που πνίγει τα χιλιάδες χρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Σε συνθήκες μάλιστα που η ακρίβεια, οι πενιχροί μισθοί και η άγρια φορολόγηση εξανεμίζουν το εισόδημά τους, μετατρέπονται όλο και περισσότερο από ομήρους σε θύματα που χάνουν το σύνολο της περιουσίας τους με γρήγορους ρυθμούς, ενώ την ίδια ώρα το «τρελό» πάρτι κερδών για όλους τους ομίλους στήνεται πάνω στα αντεργατικά νομοσχέδια - εκτρώματα όπως αυτό για τη 13ωρη δουλειά που φέρνει η κυβέρνηση προς ψήφιση.