Οι 47 βουλευτές που πέρασαν από τον Δένδια, οι 35 από τον Πιερρακάκη και το... δακτυλίδι

Γιατί το Μαξίμου βγάζει... σπυράκια με τον υπουργό Άμυνας.

Μπορεί ο πρωθυπουργός να επιχείρησε (και σωστά από την πλευρά του) να σταθεροποιήσει κάπως την κατάσταση στο εσωτερικό του κόμματός του, ωστόσο το ποτάμι δεν δείχνει πλέον να γυρίζει πίσω.

Θέμα βεβαίως «αλλαγής ηγεσίας» εν πλω δεν τίθεται υπό τις σημερινές συνθήκες- για να υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο θα πρέπει το περιβάλλον να καταστεί καταστροφικό για τη ΝΔ.

Η μάχη της διαδοχής, ωστόσο, έχει ξεκινήσει υπογείως εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, σιγά-σιγά όμως καθίσταται πιο φανερό, ενώ λαμβάνει και διαστάσεις.

Τα όσα συνέβησαν στη ΔΕΘ επιβεβαιώνουν τα παραπάνω!

Στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπουργείου Άμυνας από τον Νίκο Δένδια παραβρέθηκαν περίπου 47 βουλευτές, ενώ μόνο απαρατήρητο δεν μπορεί να περάσει το δείπνο του Κυριάκου Πιερρακάκη με 35 «γαλάζιους» βουλευτές από τη Βόρεια Ελλάδα, δείπνο μάλιστα που έγινε εν γνώση του πρωθυπουργού.

Οι κρυφές δημοσκοπήσεις δείχνουν πως, κατά σειρά, Νίκος Δένδιας και Κυριάκος Πιερρακάκης έχουν το προβάδισμα, με τον υπουργό Άμυνας να προηγείται αισθητά καθώς βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι η συσπείρωση της παραδοσιακής βάσης της ΝΔ. Ο Κωστής Χατζηδάκης θα είχε τις πιθανότητές του εάν τη διαδοχή την καθόριζε από ηγεμονικές συνθήκες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ την ηγεσία θα διεκδικήσουν τόσο ο Άδωνις Γεωργιάδης όσο και ο Βασίλης Κικίλιας.

Το εντυπωσιακό είναι, πάντως, η συμπεριφορά του Μαξίμου και προσωπικά του πρωθυπουργού απέναντι στον Νίκο Δένδια. Όχι απλώς δεν τον ειδοποίησε ότι θα περάσει από το υπουργείο Άμυνας ώστε να είναι εκεί, αλλά ενώ για τις αυξήσεις στους διπλωμάτες ευχαρίστησε τον Γιώργο Γεραπετρίτη για τις αυξήσεις στους ενστόλους ευχαρίστησε τους ...αρχηγούς των Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων!

Το ...ματς μόλις αρχίζει!