Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεκάδες «γαλάζιοι» βουλευτές στη νέα δικογραφία - Ζητείται άρση ασυλιών

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεκάδες «γαλάζιοι» βουλευτές στη νέα δικογραφία - Ζητείται άρση ασυλιών Φωτογραφία: Dimitris Kapantais / SOOC
Πληροφορίες ότι μπορεί να υπάρξουν ενδείξεις και για τρίτο υπουργό - Η Εξεταστική στρέφεται μπούμερανγκ για την κυβέρνηση.

Ένα ...φάντασμα πλανιέται πάνω από τη ΔΕΘ και τις προσπάθειες του πρωθυπουργού για ανάκαμψη της κυβέρνησης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη νέα δικογραφία, που αναμένεται να φτάσει στη Βουλή αρχές του μήνα, περιέχονται μεταξύ άλλων:

-Νέοι σοκαριστικοί διάλογοι μεταξύ «γαλάζιων» πολιτικών στελεχών, αλλά και βουλευτών, στη συντριπτική τους πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ζητά άρση της ασυλίας βουλευτών για τυχόν συμμετοχή τους στο σκάνδαλο.

-Θα υπάρξουν και νέες συζητήσεις μετά τη νέα δικογραφία για τους δυο πρώην υπουργούς που εμπλέκονται στο σκάνδαλο και για τους οποίους η ΝΔ αρνήθηκε με μια πρωτοφανή (αντι)κοινοβουλευτική μεθόδευση τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής.

-Το Μαξίμου γνωρίζει ότι στις δικογραφίες που θα φτάσουν στη Βουλή υπάρχει όνομα και τρίτου υπουργού, ο οποίος δεν είναι πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά συμμετέχει και σήμερα στην κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας με τις τελευταίες αλλαγές υπουργών να ...ξεκαθαρίσει έναν δύσκολο τομέα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άλλωστε, αναζητεί και τρεις ακόμα τομείς, όπου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις (και καταγγελίες) για διασπάθιση του ευρωπαϊκού χρήματος.

-Η Εξεταστική Επιτροπή αναμένεται να αποτελέσει μπούμερανγκ για το κυβερνών κόμμα, παρότι η έναρξη των εργασιών της παραπέμπεται για μετά τη ΔΕΘ, ώστε να υπάρχει «καθαρό πεδίο» για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Όχι μόνο όταν έρθει η ώρα της πρόσκλησης των ...Φραπέδων και των ...Χασάπηδων προκειμένου να εξεταστούν. Αλλά και επειδή το σκάνδαλο θα παραμένει ανοιχτή πληγή κάθε στιγμή, παρότι η κυβέρνηση επιδιώκει με κάθε κόστος το θέμα να υποβαθμιστεί και να αποσυρθεί, ει δυνατόν, από τη δημοσιότητα.

Όντως το φθινόπωρο θα είναι καυτό για το Μαξίμου!

