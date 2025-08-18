Έξι ερωτήσεις - απαντήσεις για τον εκλογικό νόμο: Στο μυαλό του Μητσοτάκη

Από τι θα εξαρτηθεί τυχόν αλλαγή; Πότε θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις; Μπορεί το μπόνους να υπολογίζεται αναλόγως της διαφοράς πρώτου και δεύτερου κόμματος; Γιατί υπάρχουν οι δισταγμοί για την αύξηση του ορίου εισόδου ενός κόμματος στη Βουλή στο 5%;

Το Dnews στις 28 Ιουλίου (ΕΔΩ) αποκάλυψε τις διεργασίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τον εκλογικό νόμο, ενώ την Κυριακή (ΕΔΩ) κάλεσε τον πρωθυπουργό να σταματήσει τώρα τη συζήτηση για την αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας« θα επιχειρήσουν σήμερα να απαντήσουν στις ερωτήσεις που υπάρχουν για το σχεδιάζει, τι διαρρέει, αλλά και τι μπορεί να πράξει με το εκλογικό σύστημα:

1. ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Ή ΟΧΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ; Αυτή τη στιγμή ο πρωθυπουργός δεν έχει υιοθετήσει τις εισηγήσεις πολλών (ακόμα και πολύ στενών) συνεργατών του για αλλαγή του εκλογικού νόμου. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι θα είναι αρνητικός έως το τέλος. Γνώμη της στήλης είναι πως πολύ δύσκολα το Μαξίμου δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, καθώς με τον παρόντα δεν μπορεί να θέσει κανένα υπαρκτό δίλημμα στο εκλογικό σώμα, αφού είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατον στις εκλογές να πιάσει το ποσοστό των ευρωεκλογών.

2. ΠΟΤΕ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ; Όχι άμεσα. Θα περιμένει να δει πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό. Ώστε να προωθήσει έναν εκλογικό νόμο που δεν θα πέσει η Νέα Δημοκρατία μέσα στο λάκκο που θα επιχειρήσει να σκάψει για τα άλλα κόμματα. Πρώτα απ΄ όλα να διαπιστώσει πώς θα διαμορφωθεί το κομματικό σύστημα μετά την επίδραση των εξαγγελιών στη ΔΕΘ. Και αν δεν έχει τα αναμενόμενα πολιτικά οφέλη για το κυβερνών κόμμα, να εκτιμηθούν οι εξελίξεις στο εσωτερικό της ΝΔ. Επίσης πρέπει να εκτιμηθεί πώς θα επιδράσουν στους πολιτικούς συσχετισμούς τυχόν νέα κόμματα από Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα, πιθανόν και από Μαρία Καρυστιανού. Δεν χωράει αμφιβολία πως η κυβέρνηση θα έχει πολιτικό κόστος από τυχόν τροποποίηση του εκλογικού νόμου. Δεν υπάρχει όμως και λόγος από κακό υπολογισμό των εξελίξεων να γυρίσει και μπούμερανγκ για το κυβερνών κόμμα.

3. ΘΑ ΑΝΕΒΕΙ ΣΤΟ 5% ΤΟ ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ; Μεγάλο, πολύ μεγάλο ρίσκο αν ληφθεί μια τέτοια απόφαση-πέραν του ότι θα αποτελεί αντιδημοκρατική εξέλιξη. Και λέμε ρίσκο γιατί μπορεί να συνασπιστούν κόμματα δεξιά της ΝΔ και το νυν κυβερνών κόμμα να αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμα αλλά και μεσοπρόθεσμα πολύ σοβαρά προβλήματα. Γνώμη των «Παιχνιδιών» είναι πως η αύξηση του ορίου εισόδου ενός κόμματος από το 3% στο 5% είναι πάρα πολύ δύσκολο να υιοθετηθεί.

4. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΜΕ 32-33%; Από τη στιγμή που το ύψος του ποσοστού για αυτοδυναμία συνδέεται ευθέως με το άθροισμα του ποσοστού των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής είναι πολύ δύσκολο. Το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής χρειάζεται να ξεπεράσει το 20% (!) προκειμένου να υπάρξει αυτοδυναμία με 32-33%. Συνεπώς χρειάζεται ένας τελείως νέος εκλογικός νόμος, που μάλλον δεν μπορεί να υπάρξει καθώς δεν θα μπορεί να δικαιολογηθεί!

5. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΟΜΟΣ-ΕΚΠΛΗΞΗ; Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες υπάρχει στο τραπέζι ένα σενάριο που έχει δει παλαιότερα το φως της δημοσιότητας: Το μπόνους να εξαρτάται όχι από το ποσοστό του πρώτου κόμματος αλλά από το ύψος της ...διαφοράς του πρώτου από το δεύτερο κόμμα. Με την υποσημείωση ότι το Μαξίμου δεν πιστεύει ότι η διαφορά με το ΠΑΣΟΚ θα είναι κάτω από διψήφιο ποσοστό-κάποιοι δε επιμένουν πως το νταμπλ σκορ των δημοσκοπήσεων θα μεταφερθεί και στις κάλπες! Μια άλλη πρόταση για επαναφορά του νόμου Παυλόπουλου ώστε το πρώτο κόμμα να λαμβάνει ανεξαρτήτως ποσοστού το μπόνους του 50 εδρών απευθείας, μάλλον δεν θα προχωρήσει καθώς ο πρωθυπουργός είναι δύσκολο να υιοθετήσει νόμο του πρώην προέδρου της Δημοκρατίας, τον οποίο δεν ψήφισε καν για το προεδρικό αξίωμα κόντρα στη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας.

6. ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ «ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑ» ΑΠΟ ΤΗ ...ΘΕΣΜΙΚΟΤΗΤΑ; Ο Κ. Μητσοτάκης υπερηφανεύεται πως είναι «θεσμικός», αφού στις προηγούμενες εκλογές δεν άλλαξε τον εκλογικό νόμο και διακηρύσσει πως ο εκλογικός νόμος δεν θα αλλάξει ούτε σε αυτές τις εκλογές. Πώς θα δικαιολογήσει την ...κωλοτούμπα; Ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα; Μα με καλπονοθευτικούς νόμους επιτυγχάνεται η σταθερότητα;

Σε κάθε περίπτωση ο πρωθυπουργός διαθέτει την τύχη να έχει υπουργό Εσωτερικών, υπουργό δηλαδή αρμόδιο για τον εκλογικό νόμο, τον Θοδωρή Λιβάνιο, που κατέχει άριστα το θέμα. Προφανώς θα τον προφυλάξει από κακοτοπιές, ενώ και ο ίδιος -φανταζόμαστε- πως δύσκολα θα θελήσει να συνδέσει το όνομά του με καταστάσεις που θα παραπέμπουν στο σκοτεινό παρελθόν με τα νόθα εκλογικά συστήματα που οδηγούσαν τη χώρα σε ανώμαλες και σκοτεινές πολιτικές περιόδους.