Ο πρωθυπουργός οφείλει να σταματήσει ΤΩΡΑ τη συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο

Με τις δεύτερες εκλογές καταργείται στην πράξη η ουσιωδέστερη εκσυγχρονιστική κίνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη -Ομολογία ήττας η αλλαγή των κανόνων του πολιτικού παιχνιδιού.

Το Dnews και τα «Παιχνίδια Εξουσίας» στις 28 Ιουλίου αποκάλυψαν τη συζήτηση που διεξάγεται στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου. Με μείωση της αυτοδυναμίας ακόμα και στο 32%, αλλά και με αύξηση του ορίου εισόδου ενός κόμματος στη Βουλή στο 5% από το 3% που είναι σήμερα!

Τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών και οι δημόσιες τοποθετήσεις βουλευτών της πλειοψηφίας επιβεβαιώνουν πλήρως το Dnews. Στην κυβέρνηση σκέφτονται στα σοβαρά το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου, ζυγίζουν τις συνέπειες, αλλά ακόμα ο πρωθυπουργός δεν έχει ανταποκριθεί θετικά στις εισηγήσεις που δέχεται. Σε κάθε δε περίπτωση όλα δείχνουν πως το θέμα παραμένει απολύτως ανοιχτό.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, στην περίοδο διακυβέρνησης 1990-93, είχε προχωρήσει σε μια μεγάλη εκσυγχρονιστική αλλαγή. Επειδή η δημοκρατία υπέφερε από το γεγονός ότι κάθε κυβέρνηση έφερνε στο τέλος της θητείας της έναν νέο εκλογικό νόμο «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα της, ώστε ή να κατακτά αυτοδυναμία ή να εμποδίζει την αυτοδυναμία του ετέρου πόλου του δικομματισμού, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης προχώρησε στη μεγαλύτερη ίσως κίνηση εκσυγχρονισμού της πρωθυπουργικής του θητείας: Κατοχύρωσε συνταγματικά πως αν ένα νέο εκλογικό σύστημα δεν υπερψηφιστεί από τα 2/3 των βουλευτών (δηλαδή από 200 βουλευτές και άνω) τότε θα ισχύει από τη μεθεπόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όμως, με τη στρατηγική των «διπλών» εκλογών καταργεί στην πράξη τη μεγαλύτερη εκσυγχρονιστική πράξη της κυβέρνησης του πατέρα του. Η δε απόφαση για αλλαγή του εκλογικού νόμου στο τέλος της θητείας μιας κυβέρνησης δεν δείχνει παρά κυνική συμπεριφορά και κατάλυση των κανόνων του παιχνιδιού: Το Μαξίμου θα δει στην τελική ευθεία προς τις εκλογές τι το συμφέρει και «θα κόψει και θα ράψει» έναν νέο εκλογικό νόμο στα μέτρα του! Αδιαφορώντας πλήρως για τους κανόνες δημοκρατίας σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος!

Δεν χωρά δε καμιά αμφιβολία πως τυχόν προσπάθεια αλλαγής του εκλογικού νόμου θα συνιστά ομολογία ήττας από την κυβέρνηση, ενώ θα εντείνει την πόλωση και την τοξικότητα στην πολιτική ζωή του τόπου.

Υπ΄ αυτή την έννοια ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται ενώπιον της δημοκρατικής προκλήσεως να στα σταματήσει ΤΩΡΑ την ολέθρια συζήτηση περί αλλαγής του εκλογικού νόμου, των κανόνων δηλαδή του παιχνιδιού, προκειμένου να ωφεληθεί ο ίδιος και το κόμμα του.

