Παιχνίδια Εξουσίας

Φωτιά στην Πάτρα: Επίθεση στον Δήμαρχο - Άθικτος ο Περιφερειάρχης!

Φωτιά στην Πάτρα: Επίθεση στον Δήμαρχο - Άθικτος ο Περιφερειάρχης!
Αψυχολόγητη από κάθε άποψη η στοχοποίηση του Δημάρχου Πατρέων από την κυβέρνηση.

Αδιανόητη και από κάθε άποψη αψυχολόγητη η επίθεση στο Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, αλλά και η επιμελής προσπάθεια να βγει από το κάδρο των ευθυνών ο «γαλάζιος» Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης.

Η επίθεση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη μόνο ως αντιπερισπασμός στην κυβερνητική ανικανότητα μπορεί να ερμηνευτεί.

Πολύ περισσότερο που ο Κ. Πελετίδης και οι υπηρεσίες του Δήμου, όπως και οι -οργανωμένοι- εθελοντές στην πόλη έδωσαν πραγματική μάχη για να μην επεκταθούν οι φλόγες εντός του αστικού ιστού της πόλης.

Είχε όμως και ένα ακόμα λόγο η επίθεση στον Δήμαρχο- που, δυστυχώς, κινούμενη κομματικά, η ΚΕΔΕ δεν στήριξε. Την αποκάλυψη της τακτικής "τρέξτε να φύγετε", που εφαρμόζει όλο και περισσότερο η κυβέρνηση με το 112. Δεν χωρά αμφιβολία πως -τουλάχιστον επικοινωνιακά- η υποχρέωση της κυβέρνησης ολοκληρώνεται με τα μηνύματα του 112 να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι τις περιοχές που απειλούνται. Η εργαλειοποίηση του 112 οδηγεί στο να αποκρύπτονται οι ανεπάρκειες του κρατικού μηχανισμού, τυχόν έλλειψη σχεδιασμού και βεβαίως, σε πολιτικό επίπεδο, οι ευθύνες της κυβέρνησης. Και, βεβαίως, δεν θέτει κανείς σε αμφισβήτηση το ρόλο του 112, αλλά την κατάχρησή του!

Σε κάθε περίπτωση ο Κώστας Πελετίδης ήταν παρών στη μάχη.

Αντιθέτως, εκτός κάδρου ευθυνών βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Η τελευταία Περιφερειάρχης που είχε ευθύνες για τη δικαιοσύνη και τα μέσα ενημέρωσης ήταν η Ρένα Δούρου. Από τότε που οι «γαλάζιοι» και οι... συνεργαζόμενοι με τη ΝΔ (λίγοι) «πράσινοι», οι Περιφερειάρχες δεν έχουν καμιά ευθύνη, πουθενά!

Μικροκομματικοί υπολογισμοί πάνω σε αποκαΐδια, που πρέπει -αν θέλουμε να πάει η χώρα μπροστά- να εκλείψουν!

