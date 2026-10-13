Η διαδικασία για να δουν οι φοιτητές μέσω της πλατφόρμας transfer.it.minedu.gov.gr αν πήραν την μετεγγραφή τους - Η επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘΑ.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών και μετακινήσεων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027, στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού transfer.it.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2026 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους. Ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας θα υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής από σήμερα 13 Οκτωβρίου 2026 και για διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4692/2020.

Σχετικά με τις υποβληθείσες αιτήσεις μετεγγραφών/μετακινήσεων ακαδ. έτους 2026-2027, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Υποβλήθηκαν αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ως εξής:

519 αιτήσεις αφορούσαν στη γενική κατηγορία, στην οποία 5.774 φοιτητές/τριες αιτήθηκαν μετεγγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα, 719 φοιτητές/τριες συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους αντίστοιχα Τμήματα αλλά και Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου, ενώ 26 φοιτητές/τριες δήλωσαν αποκλειστικά Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου. 109 αιτήσεις από φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στα ΑΕΙ με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

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Επίσης, υποβλήθηκαν 505 αιτήσεις από φοιτητές/τριες, οι οποίοι δήλωσαν ότι εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες των περ. α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

Επιπλέον, υποβλήθηκαν 2.263 αιτήσεις από αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών/τριων.

Μετεγγράφονται:

571 φοιτητές/τριες με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, εκ των οποίων 4.522 ανήκουν στη γενική κατηγορία και 49 είναι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

505 φοιτητές/τριες των ειδικών κατηγοριών των περ. α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

251 αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών.

Μετακινούνται σε Τμήματα του ίδιου Επιστημονικού πεδίου:

140 φοιτητές/τριες με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

9 αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών.

Η Υπουργός, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Για πρώτη φορά φέτος, οι μετεγγραφές και οι μετακινήσεις φοιτητών στα Πανεπιστήμια ολοκληρώθηκαν και ανακοινώθηκαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Πρόκειται για μια σημαντική τομή στην Ανώτατη Εκπαίδευση που αποδεικνύει πως ένα καλά οργανωμένο κράτος μπορεί να υπηρετεί ουσιαστικά τον πολίτη στη νέα ψηφιακή εποχή. Δίνουμε στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τη δυνατότητα να προγραμματίσουν εγκαίρως τη συνέχεια των σπουδών τους, αλλά και στις οικογένειές τους να μην επιβαρυνθούν με αυξημένα έξοδα. Στο Υπουργείο Παιδείας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και να διαμορφώνουμε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον στήριξης, διασφαλίζοντας περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερες συνθήκες για τους φοιτητές. Εύχομαι μια δημιουργική και παραγωγική ακαδημαϊκή χρονιά και καλή συνέχεια στις σπουδές σας!»

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