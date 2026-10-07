Τι καταγγέλλει ο πρύτανης του Πανεπιστήμιου για την ένταση που σημειώθηκε στην Πρυτανεία - Οι φοιτητές τον διαψεύδουν.

Ένταση σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης φοιτητών, με τον πρύτανη Χρήστο Μπούρα να καταγγέλλει ότι αποκλείστηκε στο γραφείο του μαζί με εργαζόμενες του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ίδιος, περίπου 40 άτομα συγκεντρώθηκαν στον χώρο της Πρυτανείας, ζητώντας συνάντηση για ζητήματα που αφορούν το κόστος διαβίωσης και τη φοιτητική μέριμνα. Ο πρύτανης αναφέρει ότι είχε εκφράσει την πρόθεσή του να συναντήσει τους φοιτητές, προτείνοντας να εισέλθει στο γραφείο του πενταμελής αντιπροσωπεία. Κατά την πλευρά της Πρυτανείας, η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή, ενώ υπήρξε ένταση με τους εργαζόμενους στην ασφάλεια του κτιρίου. Ο κ. Μπούρας υποστηρίζει ότι οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν προς το γραφείο του, χτυπούσαν την πόρτα και τοποθέτησαν κορδέλες στην είσοδο, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η πρόσβαση στον χώρο.

Όπως σημείωσε ο κ. Μπούρας «τα γεγονότα αυτά είναι σοβαρά και δεν μπορούν να υποβαθμιστούν ή να παρουσιαστούν ως μια συνήθης μορφή φοιτητικής διαμαρτυρίας. Το Πανεπιστήμιο είναι ο κατεξοχήν χώρος της ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης. Η διαφωνία είναι απολύτως θεμιτή. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να διεκδικούν, να διαμαρτύρονται και να ασκούν αυστηρή κριτική. Η Πρυτανική Αρχή έχει αποδείξει στην πράξη ότι συνομιλεί με τους φοιτητές και τους εκπροσώπους τους και ότι δεν αποφεύγει ούτε τις δύσκολες συζητήσεις ούτε την έντονη διαφωνία.

Παράλληλα διεμήνυσε ότι «δεν πρόκειται όμως να αποδεχθεί ως μορφή διαλόγου την απώθηση εργαζομένων, την επιβολή με τη δύναμη του αριθμού και τον αποκλεισμό χώρων διοίκησης. Ούτε θα επιτρέψει το Πανεπιστήμιο να μετατρέπεται σε πεδίο εξυπηρέτησης σκοπιμοτήτων ξένων προς την ακαδημαϊκή του λειτουργία και τα πραγματικά συμφέροντα των φοιτητών του. Η δημοκρατική λειτουργία του Πανεπιστημίου δεν είναι διαπραγματεύσιμη.» Η ένταση, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, ενώ στο σημείο κλήθηκε και η Αστυνομία.

Διαψεύδουν τον αποκλεισμό οι φοιτητές

Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές αμφισβητούν την εκδοχή περί αποκλεισμού, υποστηρίζοντας ότι θέλησαν να συναντηθούν με τον πρύτανη ώστε να του υποβάλουν τα αιτήματά τους για ζητήματα που άπτονται της φοιτητικής μέριμνας, της δωρεάν σίτισης και της στέγασης. Όπως κατήγγειλαν οι φοιτητές στο tempo24news ο πρύτανης αρνήθηκε να τους συναντήσει, μένοντας ο ίδιος κλειδωμένος στο γραφείο του την ίδια ώρα μάλιστα που προχωρούσε σε δηλώσεις ότι αποκλείστηκε (!), επικαλούμενος και την ασφάλεια εργαζομένων στο χώρο!

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Η ανάρτηση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ADzfpEpsYVd1GdmUzjUMiy77166dPz9mmLB7EorB9WxkHTLUgL2WMkKEQzTyq8QSl&id=100000350434954}

Η ελεύθερη έκφραση είναι αδιαπραγμάτευτη. Η βία και η επιβολή δεν έχουν θέση στο Πανεπιστήμιο. H Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστήμιο Πατρών University of Patras καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα σοβαρά γεγονότα που σημειώθηκαν σήμερα, 7 Οκτωβρίου 2026, στους χώρους της Πρυτανείας, από ομάδα της Πανσπουδαστικής Κ. Σ.

Ομάδα ατόμων προσήλθε ζητώντας συνάντηση με τον Πρύτανη, προκειμένου να θέσει διάφορα ζητήματα και αιτήματα. Από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές ότι ο Πρύτανης ήταν διαθέσιμος να συναντηθεί μαζί τους. Δόθηκε μάλιστα ρητή οδηγία στην Υπηρεσία Φύλαξης να διευκολύνει άμεσα την είσοδο αντιπροσωπείας πέντε ατόμων στο γραφείο του, ώστε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση και να εκτεθούν χωρίς κανέναν περιορισμό οι απόψεις και τα αιτήματά τους. Επομένως, δεν υπήρξε άρνηση διαλόγου από την πλευρά της Πρυτανικής Αρχής. Αντιθέτως, υπήρξε συγκεκριμένη και άμεση ευχέρεια συνάντησης, η οποία δεν έγινε αποδεκτή.

Όπως προκύπτει από την έγγραφη αναφορά της Υπηρεσίας Φύλαξης του Πανεπιστημίου, όταν ζητήθηκε να γνωστοποιηθούν τα ονόματα των πέντε εκπροσώπων που θα συμμετείχαν στη συνάντηση, ακολούθησαν φωνές και προπηλακισμοί σε βάρος των εργαζομένων της φύλαξης. Οι φύλακες απωθήθηκαν επανειλημμένα και πολυπληθής ομάδα εισήλθε στον χώρο της Πρυτανείας, παρακάμπτοντας τη διαδικασία που είχε συμφωνηθεί προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση. Η ομάδα κατευθύνθηκε στη συνέχεια προς το γραφείο του Πρύτανη. Τα άτομα που συμμετείχαν στην κινητοποίηση χτυπούσαν την πόρτα του γραφείου, τοποθέτησαν ταινίες στην είσοδό του και ανάρτησαν αφίσες και έντυπα. Ο Πρύτανης και εργαζόμενες του Πανεπιστημίου παρέμειναν για αρκετό χρονικό διάστημα στο εσωτερικό του γραφείου, ενώ η πρόσβαση σε αυτό είχε ουσιαστικά αποκλειστεί.

Τα γεγονότα αυτά είναι σοβαρά και δεν μπορούν να υποβαθμιστούν ή να παρουσιαστούν ως μια συνήθης μορφή φοιτητικής διαμαρτυρίας. Το Πανεπιστήμιο είναι ο κατεξοχήν χώρος της ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης. Η διαφωνία είναι απολύτως θεμιτή. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να διεκδικούν, να διαμαρτύρονται και να ασκούν αυστηρή κριτική. Η Πρυτανική Αρχή έχει αποδείξει στην πράξη ότι συνομιλεί με τους φοιτητές και τους εκπροσώπους τους και ότι δεν αποφεύγει ούτε τις δύσκολες συζητήσεις ούτε την έντονη διαφωνία.

Η ελευθερία της έκφρασης, όμως, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την άσκηση πίεσης απέναντι σε εργαζομένους του Πανεπιστημίου. Δεν μπορεί η επιθυμία μιας ομάδας να υπερισχύει με τη δύναμη του αριθμού και να ακυρώνει τους στοιχειώδεις κανόνες λειτουργίας ενός δημόσιου ιδρύματος.

Πολύ περισσότερο όταν ο διάλογος είχε ήδη προσφερθεί. Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το ζήτημα της παρουσίας, μεταξύ των συμμετεχόντων, προσώπων που δεν ανήκουν στη φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών. Δημιουργούνται έτσι εύλογα ερωτήματα για το αν μια κινητοποίηση που εμφανίζεται ως φοιτητική, επιχειρείται να αξιοποιηθεί ή να κατευθυνθεί από εξωπανεπιστημιακές ομάδες ή κομματικούς μηχανισμούς για σκοπούς που υπερβαίνουν τα πραγματικά προβλήματα και τις διεκδικήσεις των φοιτητών.

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν τη δική τους φωνή. Έχουν πραγματικά προβλήματα, δικαιολογημένες ανησυχίες και αιτήματα που η διοίκηση οφείλει να ακούει. Δεν χρειάζονται εξωπανεπιστημιακούς καθοδηγητές ούτε μπορούν να αποτελούν πεδίο για την εξυπηρέτηση άλλων πολιτικών επιδιώξεων. Η Πρυτανεία δεν πρόκειται να μετατρέψει το συγκεκριμένο περιστατικό σε κομματική αντιπαράθεση. Δεν πρόκειται όμως και να σιωπήσει απέναντι σε πρακτικές που προσβάλλουν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου και θέτουν εργαζομένους υπό πίεση την ώρα που εκτελούν το καθήκον τους.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι δημόσιο Πανεπιστήμιο. Δεν αποτελεί ιδιοκτησία της εκάστοτε Πρυτανικής Αρχής, αλλά δεν αποτελεί ούτε πεδίο άσκησης επιρροής οποιασδήποτε παράταξης, οργάνωσης ή εξωπανεπιστημιακού μηχανισμού. Υπάρχουν κανόνες δημοκρατικής και θεσμικής λειτουργίας και αυτοί οφείλουν να γίνονται σεβαστοί από όλους. Η Πρυτανική Αρχή θα εξακολουθήσει να συναντά τους φοιτητές, να ακούει τις θέσεις τους και να συζητά μαζί τους με ανοιχτές πόρτες, ακόμη και όταν η κριτική τους είναι σκληρή. Δεν πρόκειται όμως να αποδεχθεί ως μορφή διαλόγου την απώθηση εργαζομένων, την επιβολή με τη δύναμη του αριθμού και τον αποκλεισμό χώρων διοίκησης. Ούτε θα επιτρέψει το Πανεπιστήμιο να μετατρέπεται σε πεδίο εξυπηρέτησης σκοπιμοτήτων ξένων προς την ακαδημαϊκή του λειτουργία και τα πραγματικά συμφέροντα των φοιτητών του. Η δημοκρατική λειτουργία του Πανεπιστημίου δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Ο Πρύτανης

Χ. Ι. Μπούρας