Από 9 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου η υποβολή των δικαιολογητικών για τη Βεβαίωση Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Διάκρισης– Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι.

Τη δυνατότητα να λάβουν Βεβαίωση Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Διάκρισης έχουν οι μαθητές των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) που κατέκτησαν την 1η, 2η ή 3η νίκη στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2025-2026. Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από τους γονείς, κηδεμόνες ή όσους/όσες έχουν την επιμέλεια των μαθητών και των μαθητριών.

Η προθεσμία υποβολής

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σε μορφή PDF:

Αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Σχολικής Αθλητικής Διάκρισης

Αστυνομική ταυτότητα, και συγκεκριμένα τις δύο όψεις

Σχολική Αθλητική Ταυτότητα

Τα αρχεία πρέπει να είναι ευκρινή, σαρωμένα αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων. Παράλληλα, ο τίτλος κάθε αρχείου θα πρέπει να είναι σχετικός με το περιεχόμενό του, όπως: ΑΙΤΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

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Η τήρηση των οδηγιών και η αποστολή ευκρινών αρχείων σε μορφή PDF είναι απαραίτητη για την αποδοχή των δικαιολογητικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προβλεπόμενο υπόδειγμα αίτησης-βεβαίωσης και να ενημερωθούν αναλυτικά από τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Η προθεσμία λήγει στις 9 Νοεμβρίου 2026.

Αναλυτικά οι οδηγίες εδώ