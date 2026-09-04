Στόχος είναι η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων και η ενίσχυση των δυνατοτήτων ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Ξεκινά από τις 16:00 το μεσημέρι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 στις 15:00.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας https://e-mathiteia.minedu.gov.gr Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να υποβάλουν παράλληλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από το πληροφοριακό σύστημα.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας απευθύνεται σε αποφοίτους που διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Το πρόγραμμα δίνει στους αποφοίτους τη δυνατότητα να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, συνδυάζοντας τη μαθησιακή διαδικασία με αμειβόμενη κατάρτιση στον χώρο εργασίας.Για τις ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας οι οποίες θα λειτουργήσουν το επόμενο εκπαιδευτικό έτος 2026 -2027 μπορείτε να ενημερωθείτε στον σύνδεσμο της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ https://gsvetlly.minedu.gov.gr/metalykeiako-etos-taksi-mathiteias-ton-epa-l/enimerotiko-yliko-gia-mathitevomenous