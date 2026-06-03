Τι ώρα θα ανακοινωθούν και πού θα αναρτηθούν τα σημερινά θέματα των Πανελληνίων 2026 σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία.

Πανελληνίων 2026 συνέχεια σήμερα με τους μαθητές των ΓΕΛ να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα για να εξεταστούν πανελλαδικά στο δεύτερο κατά σειρά μάθημα που αυτή τη φορά είναι διαφορετικό για κάθε ομάδα προσανατολισμού. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, τα τρία βασικά μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που έχουν επιλέξει.

Ειδικότερα οι μαθητές των Γενικών Λυκείων διαγωνίζονται σήμερα σε Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Ωρα έναρξης εξέτασης έχει ορισθεί 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης αυστηρά μέχρι τις 08:00.

Πανελλήνιες 2026: Τα SOS που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι για να μην μηδενιστούν

Μαζί τους, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο

Δελτίο εξεταζόμενου Πανελλαδικών Εξετάσεων

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.

Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται

Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό

Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch)

Ωστόσο, οι υποψήφιοι απαγορεύεται αυστηρά να έχουν μαζί τους:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις

Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία)

Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού. Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευση του στο Εξεταστικό Κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.

Πανελλήνιες 2026: Τι ώρα και πού θα δημοσιευτούν τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία

Τα θέματα της εξέτασης σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία θα δημοσιευτούν στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας εδώ λίγο μετά τις 10 και ταυτόχρονα θα δημοσιευτούν στο Dnews.

Πανελλήνιες 2026: Όλα τα θέματα και οι απαντήσεις σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία στο Dnews από το Μεθοδικό

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών,γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση.

Με την ανακοίνωση των θεμάτων στα Αρχαία, τα Μαθηματικά και την Βιολογία από το Υπουργείο Παιδείας, στο Dnews θα τα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο και εν συνεχεία θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων που έπεσαν στο μάθημα των Αρχαίων, των Μαθηματικών και της Βιολογίας στις Πανελλήνιες 2026, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης και θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό.

Το πρόγραμμα Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ: Όλες οι ημερομηνίες

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό για τα ΓΕΛ στις 5 Ιουνίου ακολουθούν τα Λατινικά, η Χημεία και η Πληροφορική. Στις 8 Ιουνίου η διαδικασία ολοκληρώνεται με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία Η ώρα έναρξης των εξετάσεων είναι στις 08:30 το πρωί και οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των πανελληνίων για τα ΕΠΑΛ



Από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας Και στα ΕΠΑΛ η ώρα έναρξης είναι στις 08:30 π.μ., με υποχρεωτική προσέλευση μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο», το οποίο διαρκεί τέσσερις ώρες.

Ειδικά μαθήματα: Οι ημερομηνίες

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026.

Σε αυτά περιλαμβάνονται:

οι ξένες γλώσσες

το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο

τα μουσικά μαθήματα για τους υποψηφίους μουσικών τμημάτων

Η διάρκεια εξέτασης για τις ξένες γλώσσες είναι τρεις ώρες, ενώ για τα σχέδια φτάνει τις έξι ώρες.

Για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», η εξέταση διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο, ενώ για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» η συνολική διάρκεια είναι 3 ώρες και 30 λεπτά.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ. και μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

ΤΕΦΑΑ: Πότε γίνονται οι πρακτικές δοκιμασίες

Παράλληλα, από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν μία θέση στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).