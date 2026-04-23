Πότε και πώς θα υποβληθούν αιτήσεις για τη δεύτερη ξένη γλώσσα που θα διδαχθούν οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α Γυμνασίου.

Η σχολική χρονιά βαίνει προς τη λήξη της με τους μαθητές της ΣΤ Δημοτικού να ετοιμάζονται να αλλάξουν βαθμίδα από τον Σεπτέμβρη φοιτώντας στην Α Γυμνασίου. Μια από τις διαδικασίες για τις οποίες πρέπει να μεριμνήσουν οι γονείς είναι και η επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα υπουργική απόφαση (53476/ΓΔ4/04-04-2017), οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων, αφού προηγουμένως ενημερωθούν από τα Γυμνάσια στα οποία διδάσκεται η Ιταλική γλώσσα, οφείλουν εντός του Μαΐου να ενημερώσουν εγγράφως τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης και τους γονείς/κηδεμόνες τους. Η ενημέρωση αφορά τη δυνατότητα επιλογής της Ιταλικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο.

Οι γονείς καλούνται να υποβάλουν σχετική γραπτή δήλωση μέχρι τις 5 Ιουνίου, εφόσον επιθυμούν την επιλογή της συγκεκριμένης γλώσσας.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι γονείς μαθητών μπορούν να ζητήσουν αλλαγή της δεύτερης ξένης γλώσσας σε σχέση με αυτή που διδάχθηκε το παιδί στο Δημοτικό. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται αιτιολογημένη γραπτή αίτηση, η οποία επίσης πρέπει να κατατεθεί έως τις 5 Ιουνίου 2026.

Με τη λήξη των μαθημάτων, τα Δημοτικά Σχολεία αποστέλλουν στα Γυμνάσια, μαζί με τους τίτλους σπουδών, βεβαίωση στην οποία αναγράφεται η δεύτερη ξένη γλώσσα που έχει διδαχθεί κάθε μαθητής. Επιπλέον, διαβιβάζονται οι δηλώσεις επιλογής της Ιταλικής γλώσσας, όπου υπάρχουν καθώς και οι αιτιολογημένες αιτήσεις για αλλαγή γλώσσας