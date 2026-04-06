Το νέο καθεστώς θα τεθεί σε ισχύ από τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2026 - 2027.

Mια σειρά από αλλαγές ενεργοποιούνται στο καθεστώς των κατατακτήριων εξετάσεων σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση που καθορίζει το νέο πλαίσιο για την κατάταξη υποψηφίων σε Τμήματα ή Μονοτμηματικές Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Συγκεκριμένα, η απόφαση ορίζει ότι:

Δεν καλύπτονται κενές θέσεις από υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ελάχιστης επίδοσης.

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης των επιτυχόντων αρχίζει από το εξάμηνο κατάταξής τους, όπως ορίζει το άρθρο 76 του ν. 4957/2022.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται τον Νοέμβριο, τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη ανακοινώνονται έως 30 Απριλίου, ενώ οι εξετάσεις διενεργούνται τον Δεκέμβριο.

Η εφαρμογή της απόφασης ξεκινά από τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027, με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των Α.Ε.Ι. για τα εξεταζόμενα μαθήματα και την ύλη να εκδίδονται έως τις 31 Μαΐου για την πρώτη εφαρμογή.

Ο Καθ. Νίκος Παπαϊωάννου τόνισε ότι η απόφαση εκσυγχρονίζει τις κατατακτήριες εξετάσεις, διευκολύνοντας τους πτυχιούχους να επεκτείνουν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία. Όπως δήλωσε: «Θέτουμε σαφείς κανόνες και διασφαλίζουμε ένα δίκαιο, διαφανές και ακαδημαϊκά συνεπές πλαίσιο για τις κατατακτήριες εξετάσεις. Ενισχύουμε έμπρακτα τις ευκαιρίες για περαιτέρω σπουδές, στηρίζοντας τη δια βίου μάθηση και ανοίγοντας νέους δρόμους εξέλιξης για τους πτυχιούχους. Συνεχίζουμε, με συνέπεια, τις μεταρρυθμίσεις που αναβαθμίζουν το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και ενισχύουν την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης».