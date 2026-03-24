Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ -ΔΕΟΣ σε ιδιωτικούς φορείς παροχής εκπαίδευσης οδήγησε στην ανάκληση αδειών λειτουργίας σε 1270 Κέντρα Δια βίου Μάθησης.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο ελέγχων της ΑΑΔΕ – ΔΕΟΣ σε ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης, ανακλήθηκαν 1.270 άδειες λειτουργίας Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ 1 ή 2). Οι δομές αυτές δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4763/2020 και δεν μετετράπησαν σε ΚΔΒΜ σύμφωνα με τις νέες αυστηρότερες προδιαγραφές.

Όπως ξεκαθαρίζει το αρμόδιο υπουργείο κάθε καταγγελία ή αναφορά για δομές αρμοδιότητάς του διαβιβάζεται άμεσα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και ότι η συμμετοχή του στην έρευνα περιλάμβανε την παροχή στοιχείων σχετικά με την κατοχή άδειας λειτουργίας και την εγκυρότητα των τίτλων. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και την αξιοπιστία των χορηγούμενων τίτλων.

Να σημειωθεί ότι όπως έγινε σήμερα γνωστό μετά από εισαγγελική παραγγελία οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προχώρησαν σε ελέγχους σε εκπαιδευτήρια στους νομούς Αττικής, Χανίων και Ιωαννίνων και διαπίστωσαν ότι εξέδιδαν πλαστά πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών για ενηλίκους. Οι επιχειρήσεις αυτές κατέγραψαν παράνομα κέρδη συνολικού ποσού 3,2 εκατ ευρώ για την περίοδο 2024 – 2025 ενώ διαπιστώθηκαν και παρανομίες στα φορολογικά τους στοιχεία, αποκρύπτοντας συνολικά ΦΠΑ συνολικού ποσού 1,8 εκατ. ευρώ.

Οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των 6 διαχειριστών των εκπαιδευτηρίων αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για φοροδιαφυγή και κακουργηματική απάτη.

