Οι γονείς καταγγέλλουν ότι η ασφάλεια των μαθητών δεν μπορεί να τίθεται σε δεύτερη μοίρα και απαιτούν άμεσες ενέργειες πριν σημειωθεί κάποιο σοβαρό περιστατικό.

Σοβαρά προβλήματα φθοράς και υγρασίας καταγράφονται σε σχολικό συγκρότημα ΕΠΑΛ στην Καλαμάτα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Όπως καταγγέλει η Ένωση Συλλόγων Καλαμάτας με φωτογραφικά ντοκουμέντα η κατάσταση της οροφής έχει επιδεινωθεί αισθητά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα σημάδια υγρασίας είναι εκτεταμένα, ενώ σε ορισμένα σημεία παρατηρείται αποκόλληση υλικών και φθορά που μαρτυρά παρατεταμένη έλλειψη συντήρησης.

Σύμφωνα με καταγγελίες, το πρόβλημα δεν είναι πρόσφατο, ωστόσο –όπως επισημαίνεται– δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ουσιαστική αποκατάστασή του. Οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις χαρακτηρίζονται πρόχειρες, χωρίς να αντιμετωπίζεται η ρίζα του προβλήματος, με αποτέλεσμα η κατάσταση να επιδεινώνεται.

«Οι 2 φωτογραφίες είναι από το ίδιο σημείο του σχολικού συγκροτήματος των ΕΠΑΛ (επί της οδού Κρήτης), με διαφορά 2 μηνών!!! Καταλαβαίνουμε όλοι, ότι στην επόμενη φωτογραφία, θα έχουμε μαθητές με «ανοιγμένα» κεφάλια. Η κατάσταση στα σχολεία όλο και χειροτερεύει. Ο δήμος στην καλύτερη περίπτωση, αφού πρώτα εκτίθεται με τα δημοσιεύματα, κάνει κάποια «πασαλείμματα». Η ασφάλεια των παιδιών μας κινδυνεύει !!! Η αδιαφορία τους είναι εγκληματική» ξεσπούν οι γονείς.

Η εικόνα της οροφής εγείρει σοβαρούς φόβους για πιθανό ατύχημα, καθώς υπάρχει κίνδυνος πτώσης υλικών σε χώρους όπου κινούνται καθημερινά μαθητές. Οι γονείς κάνουν λόγο για μια επικίνδυνη καθημερινότητα, ζητώντας άμεσες ενέργειες πριν συμβεί το χειρότερο.