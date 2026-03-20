«Δεν θα δεχτούμε να θρηνήσουμε θύματα για να αναλάβετε τις ευθύνες σας» διαμηνύουν οι γονείς.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο 1ο ΓΕΛ Υμηττού, όταν σώμα καλοριφέρ παρουσίασε βλάβη και άρχισε να εκτοξεύει καυτό νερό με πίεση μέσα στην αίθουσα καθηγητών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια του προσωπικού.

Σύμφωνα με την καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, δεν επρόκειτο για μια απλή διαρροή, αλλά για επικίνδυνη εκτόξευση καυτού νερού, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Όπως επισημαίνεται, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου βρισκόταν στο σχολείο τη στιγμή του συμβάντος και έχει άμεση εικόνα της σοβαρότητας της κατάστασης.

Οι γονείς τονίζουν ότι το περιστατικό αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων και θέτουν θέμα ασφάλειας για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ζητούν την άμεση διερεύνηση των αιτίων της βλάβης, καθώς και την αποκατάσταση του προβλήματος. Παράλληλα, καλούν τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν σε ουσιαστικούς ελέγχους των υποδομών, επισημαίνοντας ότι η παλαιότητα ή η ελλιπής συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Η καταγγελία των γονέων του 1ου ΓΕΛ Υμηττού

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=1240615968191868&set=a.417979147122225}

«Αναλάβετε τις ευθύνες σας πριν θρηνήσουμε θύματα»

Χαρακτηριστική της δραματικής κατάστασης των σχολικών κτιρίων και η ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δάφνης Υμηττού όπου τονίζεται ότι «Φτάνει πια! Οι αλλεπάλληλες επιστολές μας για ελέγχους στα κτιριακά και χρηματοδότηση πέφτουν στο κενό μένουν χωρίς ούτε μια απάντηση, ώσπου να έρθει η στιγμή που δυστυχώς Επιβεβαιωνόμαστε!!! Έχουμε δίκιο που φωνάζουμε χρόνια για μονοθεματικό συμβούλιο, ώστε να τεθούν αληθινές προτεραιότητες και όχι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση στις υποδομές των σχολείων μας. Σήμερα, καλοριφέρ σε σχολείο της περιοχής μας εκτόξευσε καυτό νερό, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα εκπαιδευτικού, η οποία από καθαρή τύχη ( δεν ήταν εκείνη την στιγμή στη θέση του γραφείου της ) γλίτωσε τα εγκαύματα.Γιατί από καθαρή τύχη ζούμε έτσι και αλλιώς σε αυτή τη χώρα ! Απαιτούμε άμεση συντήρηση όλων των καλοριφέρ και ασφαλές σχολικό περιβάλλον. Δεν θα δεχτούμε να θρηνήσουμε θύματα για να αναλάβετε τις ευθύνες σας.»

{https://www.facebook.com/egdygr/posts/pfbid02AVpvqRHdEfEBMzfTyZUN6Ssp4mDGZPXjW7gr1yj7ERWPk27uGe7WZzfS2nQWgKN8l}