Πώς θα γιορταστούν οι Τρεις Ιεράρχες στα σχολεία, πού θα έχουμε πρόωρο σχόλασμα και αλλαγές στο Ολοήμερο.

Ανατροπές στο πρόγραμμα των σχολείων προβλέπονται για την αυριανή γιορτή των Τριών Ιεραρχών, καθώς οι εκπαιδευτικοί προχωρούν σε τρίωρη στάση εργασίας και στάση εργασίας για το Ολοήμερο προκειμένου να συμπαρασταθούν στους συναδέλφους τους που καλούνται σε απολογία από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό της Πελοποννήσου επειδή απεργούν από τις διαδικασίες αξιολόγησης.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο των τελευταίων ετών, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τους Τρεις Ιεράρχες προβλέπεται δίωρη παρουσίαση για το έργο τους, ενώ σε πολλά σχολεία προγραμματίζεται και εκκλησιασμός τις πρώτες ώρες. Η 30η Ιανουαρίου θεωρείται τυπική σχολική μέρα τα και να τηρείται κανονικά απουσιολόγιο. Όπως προβλέπει άλλωστε και η φετινή εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας «σας ενημερώνουμε ότι την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εκκλησιασμός και εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα, η διάρκεια των οποίων θα είναι τουλάχιστον δύο (2) ώρες.Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας.»

Xαρακτηριστική η ανακοίνωση σχολείου που αναφέρει «Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, εορτή των Τριών Ιεραρχών, θα λειτουργήσει κανονικά (πρωινή και απογευματινή βάρδια). Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘΑ σε όλες τις τάξεις οι εκπαιδευτικοί θα μιλήσουν στους μαθητές για τους Τρεις Ιεράρχες, την κοινωνική και παιδαγωγική προσφορά τους.

Σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων όλοι οι μαθητές του σχολείου με την ελληνική σημαία (σημαιοφόρος και παραστάτες 1ης περιόδου) και τη συνοδεία εκπαιδευτικών του σχολείου θα μεταβούν στην εκκλησία για την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας και τη συμμετοχή στην αρτοκλασία. Αν κάποιος γονέας επιθυμεί να κοινωνήσει το παιδί του παρακαλούμε να το προετοιμάσει σχετικά. Στη συνέχεια σε κάθε τάξη θα μοιραστεί άρτος σε όλους τους μαθητές. Κατά τα λοιπά θα ακολουθηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της ημέρας.»

Στάση εργασίας της ΔΟΕ ανήμερα Τριών Ιεραρχών: Ποιοι μαθητές θα σχολάσουν νωρίτερα την Παρασκευή 30/1

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) ανακοίνωσε ότι οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί θα συμμετάσχουν σε τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00 για το πρωινό πρόγραμμα και σε στάση εργασίας από τις 14:00 έως τις 17:30 για το Ολοήμερο πρόγραμμα, ώστε να βρεθούν στην Τρίπολη και να στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς που διώκονται.

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Σπύρος Μαρίνης, τόνισε στο Dnews ότι «στηρίζουμε σε όλα τα επίπεδα τους διωκόμενους συναδέλφους και θα είμαστε στο πλευρό τους σε κάθε φάση. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να τρομοκρατήσει τον κλάδο θα πέσει στο κενό. Ενωμένοι και συσπειρωμένοι θα τα καταφέρουμε. Με όλα τα μέσα, με όλες μας τις δυνάμεις δίνουμε το παρών στον αγώνα για να καταπέσουν οι άδικες διώξεις.Για να δώσουμε σε όλη την κοινωνία να καταλάβει ότι αγωνιζόμαστε για την ουσία της δουλειάς μας και για την παιδαγωγική μας υπόσταση, απέναντι σε μια πολιτική που συνθλίβει τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας.».

Λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη στάση εργασίας, ενδέχεται να υπάρξει πρόωρο σχόλασμα σε όσες τάξεις του πρωινού προγράμματος. Έτσι μετά το δίωρο αφιέρωμα για τους Τρεις Ιεράρχες είναι στην ευχέρεια κάθε σχολείου πώς θα διαχειριστεί το πρόγραμμα των τάξεων των δασκάλων που θα συμμετάσχουν στην στάση εργασίας. Αντίστοιχα, η λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος μπορεί να ανασταλεί μερικώς ή πλήρως, ανάλογα με τη συμμετοχή του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία αύριο, να δώσουν το παρών στις εκδηλώσεις για τους τρεις Ιεράρχες, ωστόσο η διεξαγωγή των μαθημάτων και η ώρα αποχώρησης θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.