Πρόκειται για ένα σύστημα υποβοήθησης που βοηθά το όχημα να παραμένει εντός της λωρίδας κυκλοφορίας, παρακολουθώντας συνεχώς τις διαγραμμίσεις του δρόμου μέσω μιας κάμερας. Όταν ανιχνεύσει ότι το αυτοκίνητο αρχίζει να παρεκκλίνει χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί φλας, το lane assist επεμβαίνει ελαφρά στο τιμόνι και επαναφέρει το όχημα στη σωστή θέση.

Επειδή πολλή κουβέντα γίνεται τις τελευταίες ώρες για τα αίτια του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία και ακούγονται διάφορα, ας ξεδιαλύνουμε γιατί το σύστημα διατήρησης λωρίδας δεν είναι υπεύθυνο για την τραγωδία...

Το lane assist έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας σε πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα, προσφέροντας μια έξτρα δόση ασφάλειας και άνεσης στον οδηγό. Περί τίνος πρόκειται;

Πρόκειται για ένα σύστημα υποβοήθησης που βοηθά το όχημα να παραμένει εντός της λωρίδας κυκλοφορίας, παρακολουθώντας συνεχώς τις διαγραμμίσεις του δρόμου μέσω μιας κάμερας. Όταν ανιχνεύσει ότι το αυτοκίνητο αρχίζει να παρεκκλίνει χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί φλας, το lane assist επεμβαίνει ελαφρά στο τιμόνι και επαναφέρει το όχημα στη σωστή θέση.

Η εμπειρία της οδήγησης με lane assist είναι ιδιαίτερα εμφανής σε μεγάλες διαδρομές ή αυτοκινητόδρομους. Σε συνθήκες κόπωσης, όταν τα αντανακλαστικά αργούν ή η προσοχή μειώνεται, το σύστημα κάνει μικρές συνεχείς διορθώσεις στο τιμόνι, κρατώντας το αυτοκίνητο στο κέντρο της λωρίδας και μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος. Τα πιο απλά συστήματα περιορίζονται σε ηχητικά ή δονητικά σήματα, ενώ τα πιο εξελιγμένα επεμβαίνουν ενεργά, κάνοντας την οδήγηση πιο «ασφαλή» αλλά και πιο ξεκούραστη.

Υπάρχουν όμως στιγμές που το lane assist απενεργοποιείται αυτόματα. Δεν λειτουργεί όταν οι διαγραμμίσεις είναι ασαφείς ή φθαρμένες, σε ολισθηρό οδόστρωμα από βροχή ή χιόνι, ή κατά την εκτέλεση προσπεράσεων με ενεργοποιημένα φλας, όπως βλέπουμε και στο video της μοιραίας προσπέρασης του μαύρου van, με επιβάτες τους Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ. Επίσης, αν ο οδηγός κρατά με δύναμη το τιμόνι και αγνοεί τις μικρές διορθώσεις, το σύστημα αναγνωρίζει την πρόθεση και παύει να επεμβαίνει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά αυτές τις εξαιρέσεις, το lane assist παραμένει ένα πολύτιμο εργαλείο για την καθημερινή οδήγηση, προσφέροντας ασφάλεια και υποστήριξη χωρίς να αφαιρεί την ευθύνη από τον οδηγό. Με λίγα λόγια, λειτουργεί σαν ένας «αθόρυβος βοηθός» στο δρόμο, που φροντίζει να κρατά το αυτοκίνητο στη σωστή πορεία όταν η προσοχή κουράζεται ή η διαδρομή γίνεται κουραστική.