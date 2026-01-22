Χωρίς επαρκή χρηματοδότηση και πραγματικό έλεγχο, οποιοδήποτε διοικητικό μοντέλο δεν μπορεί να υπηρετήσει αποτελεσματικά τις ανάγκες των σχολείων.

Η δημόσια συζήτηση μόνο για την κατάργηση ή μη των σχολικών επιτροπών κινδυνεύει να απομακρυνθεί από την ουσία του προβλήματος. Η ουσία βρίσκεται αλλού: στη διαφάνεια ή μη της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Το ζήτημα δεν είναι ποιος θεσμός διαχειρίζεται τα κονδύλια, αλλά με ποιους κανόνες, με ποια λογοδοσία και με ποιον έλεγχο.

Όταν οι Δήμοι ανέλαβαν τις υποχρεώσεις των καταργημένων Σχολικών Επιτροπών βρέθηκαν μπροστά σε χρέη δεκάδων εκατομμυρίων, λόγω κακοδιαχείρισης.

Για την εκπαιδευτική κοινότητα λοιπόν, το κρίσιμο ζήτημα δεν πρέπει να είναι το σχήμα διαχείρισης, αλλά η διασφάλιση διαφάνειας, λογοδοσίας και σαφών διαδικασιών στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος που αφορά τις σχολικές μονάδες.

Χωρίς ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο, επαρκή χρηματοδότηση και πραγματικό έλεγχο, οποιοδήποτε διοικητικό μοντέλο δεν μπορεί να υπηρετήσει αποτελεσματικά τις ανάγκες των σχολείων και της εκπαιδευτικής λειτουργίας.

Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, χωρίς ταυτόχρονη πρόβλεψη ενός διαφανούς και λειτουργικού συστήματος διαχείρισης, δεν συνιστά μεταρρύθμιση αλλά απλή μεταφορά του προβλήματος. Το ίδιο ακριβώς όμως ισχύει και για τη διατήρησή τους, εφόσον λειτουργούν χωρίς επαρκή έλεγχο, χωρίς τυποποιημένες διαδικασίες και χωρίς ουσιαστική ενημέρωση των σχολικών μονάδων.

Τι πρέπει να γίνει, με δεδομένη την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών:

Άμεση σύσταση και λειτουργία των δημοτικών επιτροπών που αντικαθιστούν τις σχολικές επιτροπές, όπως ρητά προβλέπεται από το άρθρο 30 του ν.5056/2023, και στις οποίες υποχρεωτικά συμμετέχουν διευθυντές σχολικών μονάδων.

Θεσμική κατοχύρωση της συμμετοχικής και διαφανούς διαχείρισης των οικονομικών πόρων.

Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων στο ύψος των σημερινών πραγματικών αναγκών.

Αύξηση της παγίας προκαταβολής των σχολικών μονάδων με βάση τον αριθμό των μαθητών τους και την παλαιότητά τους.

Διασφάλιση της δυνατότητας άμεση κάλυψης των έκτακτων και απρόβλεπτων λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων μέσω της παγίας, χωρίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και χωρίς ανάγκη καμίας προέγκρισης.

Πλήρη αποδέσμευση των διευθυντών των σχολικών μονάδων από κάθε οικονομική, λογιστική και διαχειριστική ευθύνη.

Χρειάζονται λύσεις ουσίας και όχι αλλαγές τύπων.

Τηλέμαχος Κουντούρης Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης